Lý do không giống lý do (Jeong Yu-jin)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jeong Yu-jin (정유진)

Tên album / Đĩa đơn: Lý do không giống lý do (이유 같지 않은 이유)

Ngày phát hành: 21/02/2022

Ca khúc

이유 같지 않은 이유 (Lý do không giống lý do) 이유 같지 않은 이유 (inst.) (Lý do không giống lý do) (Nhạc không lời)

Giới thiệu

Jeong Yu-jin, nữ ca sĩ xuất hiện trên chương trình tìm kiếm giọng hát Hàn Quốc “The Voice of Korea 2020” (đài Mnet), đã trở lại với đĩa đơn ballad mới “이유 같지 않은 이유” (Lý do không giống lý do), thể hiện cảm xúc sâu lắng về nỗi đau của cô gái đang phải đối mặt với sự chia ly.

“Lý do không giống lý do” là câu chuyện đau lòng của một cô gái yêu hết mình mà chẳng mong nhận lại được gì từ người ấy. Thế nhưng tình yêu chân thành ấy đã không nhận được sự đáp lại xứng đáng từ đối phương. Sự ghét bỏ, lạnh lùng không lý do mà người ấy để lại khiến trái tim cô như tan vỡ. Đối mặt với chia ly, trong cô chỉ còn lại những niềm đau vô tận.