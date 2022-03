Hyo-min (T-ara) xác nhận đã chia tay nam cầu thủ Hwang Ui-jo

ⓒ SUBLIME ARTIST AGENCY

Nữ ca sĩ Hyo-min (tên thật là Park Sun-young) đã lần đầu công bố lập trường trước tin tức hẹn hò với nam cầu thủ Hwang Ui-jo sau ba tháng.

Hyo-min cho biết đúng như tin tức vào tháng 1 vừa qua, cô đã có mối quan hệ hẹn hò tốt đẹp với nam cầu thủ Hwang Ui-jo vào thời điểm đó, nhưng do hoàn cảnh nên hai người đã trở nên xa cách và hiện tại cả hai chỉ đang giữ mối quan hệ ủng hộ lẫn nhau.

Trước đó, trang tin Sports Chosun ngày 3/1 đưa tin cho biết Hyo-min hẹn hò với cầu thủ Hwang Ui-jo từ tháng 11 năm ngoái. Thậm chí Hyo-min còn thường xuyên đến châu Âu để gặp gỡ nam cầu thủ và cặp đôi được cho là đã cùng đi du lịch Thụy Sĩ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, hai bên đều không đưa ra bất cứ lập trường nào trước thông tin này.

Hwang Ui-jo hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo chủ lực cho câu lạc bộ Girondins de Bordeaux của Pháp. Còn Hyo-min ra mắt vào năm 2009 trong nhóm nữ T-ara, nổi tiếng với nhiều bản hit như “TTL (Time To Love)”, “Roly-Poly”, “Women’s Generation” (Thời đại phụ nữ), “Crazy because of you” (Điên vì anh), “Bo Peep Bo Peep”.