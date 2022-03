Concert của BTS được phát trực tiếp tại rạp chiếu phim ở 75 quốc gia trên thế giới

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) vừa tổ chức thành công concert “BTS Permission to Dance on Stage - Seoul” tại sân vận động phức hợp Jamsil (quận Songpa, Seoul) trong hai ngày 10/3 và 13/3.

Concert thu hút 15.000 khán giả đến xem và đồng thời được phát trực tiếp tại 3.711 rạp chiếu phim tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong ngày diễn đầu tiên 10/3, buổi diễn được phát trực tiếp trên nền tảng dành cho người hâm mộ toàn cầu Weverse, còn buổi diễn ngày 13/3 được phát theo hình thức “Live Viewing” tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu.

Đây là concert trực tiếp của BTS được tổ chức tại Seoul sau hai năm rưỡi, nên càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ quê nhà hơn bao giờ hết. Do tình hình dịch COVID-19, số lượng khán giả đến sân khấu xem bị hạn chế nên sự kiện đã được phát trực tiếp tại các rạp chiếu phim một cách sống động nhất, nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Chỗ ngồi tại rạp cũng như tại khán đài sân khấu trực tiếp cũng được bố trí giãn cách theo quy định phòng dịch và người xem bị cấm reo hò mà chỉ được vỗ tay cổ vũ.

Nhằm mang lại cơ hội trải nghiệm theo nhiều hình thức đa dạng cho người hâm mộ, kể từ concert “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself” năm 2019, BTS đã lần đầu áp dụng “Live Viewing” tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan. Concert trực tuyến “BTS Map Of The Soul On:e” năm 2020, hình thức “Live Viewing” chỉ được tiến hành tại Nhật Bản.