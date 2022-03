Album “#TWICE4” của Twice dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon tại Nhật Bản

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc Twice với album thứ 4 “#TWICE4” phát hành tại Nhật Bản ngày 16/3 vừa qua đã ngay lập tức dẫn đầu bảng xếp hạng album theo ngày của Oricon.





Album lần này bao gồm phiên bản tiếng Hàn và tiếng Nhật của các ca khúc phát hành trước đó của Twice là “I Can't Stop Me”, “Cry For Me”. “Alcohol-Free” và “Scientist”. Trước thềm phát hành album, Twice đã gây chú ý khi công bố MV ca khúc “Scientist” tiếng Nhật, trong đó các thành viên đều hóa thân thành các nhà nghiên cứu về tình yêu.





Twice đang thực hiện nhiều dự án đa dạng để kỷ niệm 5 năm ra mắt tại Nhật Bản trong năm nay, đáp lại tấm lòng của người hâm mộ ở xứ sở hoa anh đào. Mở đầu là phát hành album “#TWICE4” trong ngày 16/3, phát hành DVD kỷ niệm 5 năm debut trong tháng 5, phát hành album phòng thu đầy đủ thứ 4 bằng tiếng Nhật trong tháng 7.





Twice sẽ tổ chức concert tại sân vận động mái vòm Tokyo trong ba ngày 23-25/4. Đây là concert nằm trong tour diễn toàn cầu “TWICE 4TH WORLD TOUR Ⅲ” của nhóm. Twice hiện đang trong thời kỳ “đỉnh cao” khi thực hiện thành công tour diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư, nâng tầm vị thế là “nhóm nhạc đại diện K-pop”. Twice đã khởi động tour diễn lần này với hai buổi diễn tại Seoul vào ngày 25-26/12 năm ngoái, và tổ chức thành công 7 buổi diễn tại 5 thành phố lớn của Mỹ, thu hút hơn 100.000 khán giả trong tháng 2 vừa qua.