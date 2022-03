CRAVITY “THE 1ST CONCERT - CENTER OF GRAVITY”

Thời gian: 02 – 03/04

Địa điểm: Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc





Nhóm nhạc nam Cravity sẽ tổ chức concert riêng đầu tiên kể từ khi debut. Concert có tựa đề “THE 1ST CONCERT - CENTER OF CRAVITY” sẽ diễn ra trong hai ngày 2-3/4 tại Hội trường Olympic, công viên Olympic, quận Songpa, Seoul, Hàn Quốc và được đồng thời phát trực tiếp cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Gravity ra mắt tháng 4 năm 2020 với đĩa đơn “Break All the Rules” và đã trở lại với phần 2 của album đầu tay “Liberty: In Our Cosmos” vào ngày 22/3.