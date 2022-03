Cravity hai năm liên tiếp xuất hiện trên chương trình trò chuyện nổi tiếng của Mỹ

ⓒSTARSHIP ENT

Nhóm nhạc nam Cravity ngày 23/3 (giờ địa phương) đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện nổi tiếng của kênh truyền hình FOX5 (Mỹ) mang tên “Good Day New York”, có màn phỏng vấn qua video về album phòng thu đầy đủ phần hai “LIBERTY : IN OUR COSMOS”.

Cùng với đó, các thành viên cũng chia sẻ vừa cảm thấy hồi hộp vừa hết sức vui mừng trước concert riêng đầu tiên của nhóm sẽ tổ chức vào tháng 4 tới, hy vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của người hâm mộ. Nhóm cho biết concert cũng sẽ được phát trực tuyến tới người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đặc biệt, Cravity còn bày tỏ cảm ơn đàn anh cùng công ty quản lý là Monsta X vì đã luôn giúp đỡ, động viên và ủng hộ nhóm. Sau đó, từng thành viên của nhóm đã tham gia trả lời các câu hỏi nhanh, có màn biểu diễn hát và vũ đạo, hướng dẫn cho host của chương trình là Ryan Kristafer vũ đạo của ca khúc “Adrenaline”, bài hát chủ đề của album vừa phát hành. Sau khi kết thúc màn phỏng vấn tràn ngập tiếng cười, nhóm đã nhận được lời khen ngợi hết mực từ hai người dẫn chương trình là Rosanna và James Murray.

Cravity phát hành album “LIBERTY : IN OUR COSMOS” vào ngày 22/2 vừa qua. Trong đó, ca khúc chủ đề “Adrenaline” có sự tham gia sáng tác của thành viên Serim và Allen. Bất chấp các hoạt động ở nước ngoài gặp nhiều hạn chế do dịch COVID-19, Cravity đã hai năm tiếp xuất hiện trên talk show nổi tiếng của Mỹ, khẳng định vị thế là nhóm nhạc tân binh đại diện cho thế hệ K-pop thứ tư. Trong thời gian tới, nhóm sẽ comeback với các hoạt động sôi nổi như tham gia các chương trình âm nhạc và thực hiện nhiều nội dung đa dạng.