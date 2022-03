Mâu thuẫn giữa Phủ Tổng thống và phía Tổng thống đắc cử

ⓒYONHAP News

Mặc dù ông Yoon Suk-yeol đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 9/3, nhưng tới nay, cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử với Tổng thống đương nhiệm Moon Jae-in vẫn chưa được diễn ra. Đặc biệt, mâu thuẫn giữa hai bên lại đang ngày càng trở nên sâu sắc hơn liên quan tới vấn đề xóa bỏ Bộ Phụ nữ và gia đình, di dời văn phòng làm việc của Tổng thống, vấn đề ân xá, bổ nhiệm nhân sự.

Vị trí Thống đốc Ngân hàng trung ương

Ngày 22/3, Phủ Tổng thống công bố chỉ định ông Rhee Chang-yong, Giám đốc Bộ phận châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) làm ứng cử viên Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK). Phủ Tổng thống cho biết đã nghe ý kiến của phía Tổng thống đắc cử để chỉ định người kế nhiệm cho Thống đốc Lee Joo-yeol, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 3, nhằm giảm thiểu lỗ hổng cho vị trí quan trọng này. Tuy nhiên, phía Tổng thống đắc cử lại bác bỏ rằng chưa hề thảo luận hay tiến cử nhân sự cho vị trí Thống đốc BOK. Phía Tổng thống đắc cử cho biết 10 phút trước khi công bố quyết định tiến cử ông Rhee Chang-yong, Cố vấn về các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống Lee Cheol-hee đã gọi điện cho Chánh Văn phòng Tổng thống đắc cử Chang Je-won, chỉ hỏi là nhận định thế nào về ông Rhee Chang-yong, và ông Chang trả lời đó là người tốt. Do vậy, không thể coi cuộc gọi điện này là quy trình thảo luận giữa hai bên.

Thống đốc mới của BOK sẽ là người làm việc cùng Chính phủ nhiệm kỳ mới, trở thành đối tác chính sách quan trọng của ông Yoon Suk-yeol. Do đó, việc Phủ Tổng thống đơn phương chỉ định và công bố vị trí này bị chỉ ra là “vô lý”. Tuy nhiên, ông Rhee Chang-yong vốn nằm trong nhóm ứng cử viên được Tổng thống đắc cử lựa chọn, nên nếu hai bên thảo luận một cách tốt đẹp thì đã không xảy ra vụ lùm xùm lần này.

Kế hoạch di dời văn phòng Tổng thống

Việc di dời văn phòng làm việc của Tổng thống cũng từng là cam kết tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in trong quá khứ. Khi đó, ông Moon đã cam kết chuyển văn phòng làm việc của Tổng thống tới Gwanghwamun (quận Jongno, Seoul), nhưng cam kết này đã không thể thực hiện do các lý do về an ninh, cảnh vệ.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho rằng Phủ Tổng thống hiện nay đang là biểu tượng của “quyền lực hoàng gia”, phải di dời văn phòng làm việc của Tổng thống để mở cửa Phủ Tổng thống cho người dân. Thay vào đó, ông cam kết sẽ xây dựng một văn phòng Tổng thống có thể trao đổi cởi mở với người dân. Ngày 20/3 vừa qua, ông Yoon công bố kế hoạch di dời văn phòng làm việc của Tổng thống tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul), mở cửa Phủ Tổng thống từ ngày 10/5, ngày nhậm chức của ông. Tuy nhiên, một ngày sau khi Tổng thống đắc cử công bố kế hoạch trên, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp Bộ trưởng hữu quan mở rộng của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), chỉ ra rằng việc đột ngột di dời văn phòng làm việc của Tổng thống có thể gây ra hỗn loạn và lỗ hổng an ninh, và Chính phủ sẽ truyền đạt ý kiến lo ngại này tới Ủy ban chuyển giao chính quyền. Đáp lại, Tổng thống đắc cử tuyên bố dù chưa thể thực hiện ngay kế hoạch di dời tới trụ sở Bộ Quốc phòng ở Yongsan thì ông cũng sẽ không vào làm việc tại Phủ Tổng thống, mà sẽ sử dụng văn phòng ở phường Tongui (quận Jongno), nơi Ủy ban chuyển giao chính quyền đang sử dụng.

Triển vọng

Người dân hiện đã quá chán chường và mệt mỏi trước sự đối đầu giữa hai chính quyền cũ và mới. Trong khi đó, chính giới lại đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử địa phương 1/6. Đảng cầm quyền hiện tại là đảng Dân chủ đồng hành đang bị chỉ trích là chỉ đeo bám quyền lực tới cùng, trong khi đảng cầm quyền mới là đảng Sức mạnh quốc dân thì bị chỉ trích là đang tỏ ra kiêu ngạo sau chiến thắng tại cuộc bầu cử Tổng thống. Còn giới chuyên gia đều đang đồng tình rằng phương án giải quyết mâu thuẫn hiện nay đó là tổ chức sớm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.