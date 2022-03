Spotify thông báo ngừng hoạt động toàn diện tại Nga

ⓒ YONHAP News

Công ty điều hành nền tảng nghe nhạc lớn nhất toàn cầu Spotify ngày 25/3 (giờ địa phương) thông báo ngừng hoạt động tại Nga, nước đang thực hiện chiến lược tấn công quân sự Ukraine. Động thái này được Spotify đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp kinh doanh mạng xã hội và hãng Apple (Mỹ) rút khỏi thị trường Nga.





Kênh tin tức chuyên về kinh tế CNBC (Mỹ) đưa tin Spotify sẽ ngừng hoạt động tại Nga cho đến cuối tháng 4, với lý do là luật mới thi hành tại Nga gần đây đã gây trở ngại trong việc tiếp cận thông tin, xóa bỏ quyền tự do biểu đạt, quy tội đối với những loại hình tin tức nhất định, làm nguy hại đến sự an toàn của cả nhân viên của công ty cũng như người nghe nhạc.





Mặc dù mảng kinh doanh chính là phát nhạc, song Spotify cũng cho phát cả các podcast đa dạng mang nội dung chính trị. Trước đó, Spotify đã từng ngừng dịch vụ đăng ký gói cao cấp có tính phí tại Nga, nhưng vẫn cung cấp các dịch vụ miễn phí. Tuy nhiên, lần này Spotify đã quyết định ngừng cả các dịch vụ miễn phí.





CNBC chỉ ra rằng biện pháp lần này của Spotify cho thấy truyền thông phương Tây đang gặp nhiều khó khăn trong việc lấy cân bằng khi hoạt động đưa tin tại Nga.





Matxcơva gần đây đã ban bố luật kiểm soát ngôn luận, quy định những cơ quan truyền thông nào miêu tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine như cuộc “chiến tranh” thì có thể sẽ bị phạt án tù. Theo đó, đài BBC (Anh), CNN và tờ Thời báo New York (Mỹ) đều đã ngừng hoặc thu hẹp hoạt động tại Nga.