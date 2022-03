“How You Like That” của Blackpink chạm mốc 600 triệu lượt nghe trên Spotify

ⓒ YG Entertainment

Công ty chủ quản YG Entertainment ngày 29/3 cho biết ca khúc “How You Like That” của nhóm nữ Blackpink đã vượt mốc 600 triệu lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify, sau một năm 9 tháng kể từ khi phát hành vào tháng 6/2020.

Như vậy, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên lập kỷ lục này trên Spotify. Spotify là nền tảng âm nhạc có sức ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng của Billboard (Mỹ) hay The Official Chart của Anh. Blackpink đang sở hữu tổng cộng 6 ca khúc đạt trăm triệu lượt phát trên nền tảng nghe nhạc này.

Các ca khúc khác của Blackpink là “DDU-DU DDU-DU”, “Kill This Love” cũng đang sắp sửa cán mốc 600 triệu lượt nghe trên Spotify.

“How You Like That” mang thông điệp đừng bị khuất phục mà hãy vụt bay thật cao dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ca khúc từng được giải là bài hát mùa hè hay nhất (Song of The Summer) tại lễ trao giải MV của đài MTV (Mỹ) vào năm 2020. “How You Like That” cũng được Youtube chọn dẫn đầu danh sách bài hát mùa hè toàn cầu (Global Top Summer Song) vào cùng năm.

Vào thời điểm mới phát hành, “How You Like That” đã đạt thành tích “Perfect All Kill” trên các trang nhạc số tại Hàn Quốc, xếp thứ hai bảng xếp hạng “Global Top 50” của Spotify, dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Mỹ. Hiện MV và video vũ đạo của ca khúc đều đã vượt 1 tỷ lượt xem trên kênh Youtube.