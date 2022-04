Nữ diễn viên kiêm người mẫu Jung Ho-yeon đóng trong MV mới của The Weeknd

ⓒ Universal Music

Công ty Universal Music (Mỹ) ngày 3/4 (giờ địa phương) thông báo MV ca khúc “Out of Time” của ngôi sao nhạc Pop The Weeknd với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc Jung Ho-yeon sẽ được công bố vào 5/4 (giờ địa phương).

Trước đó, The Weeknd cũng đăng tải bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cùng dòng trạng thái “out of time : Tuesday”. Sự kết hợp lần này của hai bên xuất phát từ việc nam ca sĩ The Weeknd tháng 10 năm ngoái đã đăng tải trên tài khoản SNS của mình bức ảnh của Jung Ho-yeon tham gia trong sê-ri phim truyền hình nổi đình đám của Netflix “Trò chơi con mực” (Squid Game). Sau đó, Jung Ho-yeon đã chụp lại bài đăng của The Weeknd và đăng lại trên SNS của mình, và nam ca sĩ cũng chụp lại bài đăng của nữ diễn viên để hồi đáp.

The Weeknd là ngôi sao nhạc Pop nổi tiếng toàn cầu, là nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới Spotify, cũng như từng ba lần nhận giải thưởng Grammy. Đặc biệt, album “After Hours” của nam ca sĩ phát hành năm 2020 đã trở thành album được nghe nhiều nhất trong số các album thể loại R&B từ trước tới nay. The Weeknd cũng nhận giải “Nghệ sĩ của năm” tại lễ trao giải của Apple Music năm 2021. Bên cạnh đó, ca khúc “Bilinding Lights” của nam ca sĩ từng 4 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, 46 tuần liên tiếp giữ vị trí số một bảng xếp hạng ca khúc được phát nhiều nhất trên radio; nắm giữ các kỷ lục khác trên “Hot 100” như 43 tuần nằm trong Top 5, 57 tuần nằm trong Top 10, 86 tuần lọt Top 40 và 90 tuần nằm trong Top 100.