Jessi comeback với đĩa đơn mới vào 13/4

Nữ ca sĩ Jessi ngày 5/4 đã công bố một đoạn video cho ca khúc sắp ra mắt mang tên “ZOOM” trên tài khoản mạng xã hội Instagram. Trong video là giọng của nữ ca sĩ vang lên với cụm từ “Lights, Camera, Action” (đèn, máy quay và diễn), tiếp đó hiện lên dòng chữ “ZOOM” cùng ngày phát hành ca khúc.

Kèm với đoạn video, Jessi cũng đăng tải thêm dòng nội dung là “MARK YOUR CALENDARS!! I'm ready for my close up” (Hãy đánh dấu lên lịch của bạn, tôi đã sẵn sàng để lên hình).

“ZOOM” thu hút sự kỳ vọng của người hâm mộ vì là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của Jessi trong năm nay. Ca khúc sẽ được phát hành trên các trang nhạc trực tuyến vào lúc 6 giờ chiều ngày 13/4 (giờ Hàn Quốc).