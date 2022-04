Take You Down (Yu-gyeom)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Yu-gyeom (유겸)

Tên album / Đĩa đơn: Take You Down

Ngày phát hành: 31/03/2022





Ca khúc

Take You Down (Feat. 쿠키) (Hợp tác cùng Coogie) 불빛 (Ánh sáng)





Giới thiệu

Yu-gyeom (cựu thành viên nhóm GOT7) phát hành đĩa đơn kỹ thuật số "Take You Down" ngày 31/3. Sau khi chuyển sang công ty quản lý mới, "em út" ngày càng quyến rũ, thỏa sức hết mức với concept Hip-hop gợi cảm.





Album "Take You Down" gồm bài hát chủ đề cùng tên và một bài b-side "불빛" (Ánh sáng). Phong cách R&B được thể hiện rất rõ trong từng giai điệu, giọng hát mềm mại của nam ca sĩ cũng rất hợp với dòng nhạc Hip-hop nhưng "nhẹ nhàng", nhịp chậm và có phần buông lơi. Yu-gyeom đã trưởng thành hơn rất nhiều từ hình ảnh cho đến gu âm nhạc. Không còn nóng vội, gấp gáp mà từ tốn, chậm rãi một cách rất đàn ông và chững chạc, đặc biệt là sự hưởng thụ, tận hưởng khi hòa mình vào Hip-hop.