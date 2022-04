Ủy ban chuyển giao chính quyền tuyên bố sửa đổi chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử

ⓒYONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/4 tuyên bố sửa đổi toàn diện chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Phía Ủy ban nhấn mạnh trung hòa carbon là con đường mà Hàn Quốc nhất định phải hướng tới đúng như cam kết với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Chính phủ mới tạm thời kết luận rằng phải xây dựng lại kế hoạch liên quan tới trung hòa carbon một cách thiết thực và có trách nhiệm.

Kết luận sơ bộ

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/4, Ủy ban chuyển giao chính quyền để ngỏ khả năng điều chỉnh kịch bản trung hòa carbon của Chính phủ đương nhiệm, trên thực tế mang ý nghĩa hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử.

Ủy ban này chỉ ra rằng do chính sách của Chính phủ đương nhiệm mà lượng phát thải khí nhà kính thậm chí đã gia tăng. Nếu tiếp tục xúc tiến chính sách này thì tiền điện sẽ tăng mạnh, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân năm sẽ giảm, tác động xấu tới giá cả và toàn bộ nền kinh tế.

Ủy ban tạm thời kết luận rằng việc chỉnh sửa toàn bộ chính sách để giảm bớt hiệu ứng tiêu cực tới nền kinh tế và sức ép dân sinh là điều không thể tránh khỏi. Trong vòng hai tuần tới, Ủy ban sẽ soạn thảo “Báo cáo chiến lược trung hòa carbon vì người dân”, trong đó đề ra 5 phương hướng chính sách. Đó là kết hợp hài hòa giữa điện nguyên tử và năng lượng tái tạo, đẩy mạnh hệ thống nghiên cứu và phát triển phát điện bằng công nghệ xanh, mở rộng sự tham gia vào thị trường thứ ba giảm phát thải được chứng nhận, xây dựng quan hệ đồng minh năng lượng-khí hậu với các nước lớn, đẩy mạnh hệ thống hợp tác toàn cầu.

Trung hòa carbon

Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đã ấn định mục tiêu cắt giảm 40% lượng khí nhà kính cho tới năm 2030 so với năm 2018. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đương nhiệm đề ra phương hướng là chuyển đổi cơ cấu năng lượng, tập trung vào năng lượng thân thiện môi trường, mở rộng năng lượng tái tạo như Mặt trời và sức gió.

Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ ra rằng kế hoạch này của Chính phủ đương nhiệm chỉ làm gia tăng lượng phát thải carbon. Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Won Hee-ryong chỉ ra rằng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2021 đã tăng hơn 4% so với một năm trước, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Mặc dù giảm điện nguyên tử, nhưng phát điện bằng than đá đã tăng nhẹ, phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng vọt tới 16%. Lượng phát thải khí nhà kính năm ngoái đã tăng 4,16% so với một năm trước (số liệu sơ bộ). Ông Won cho biết nếu giữ đúng chính sách hiện hành thì giá điện sẽ tăng và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm. Nếu tiếp tục xúc tiến mục tiêu đưa tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 70% vào năm 2050 thì từ nay cho tới năm 2050, giá điện sẽ không tránh khỏi tăng 4-6% mỗi năm. Ủy ban chuyển giao chính quyền đưa ra ước tính rằng nếu một hộ gia đình 4 người sử dụng 350 kWh điện một tháng thì tiền điện sẽ tăng từ 47.000 won (38 USD) như hiện nay lên 78.000 đến 100.000 won (63 đến 81 USD) vào năm 2035. Ngoài ra, Ủy ban này cũng trích dẫn báo cáo năm 2021 của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), nhận định rằng khi đạt mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính và trung hòa carbon vào năm 2050 thì tới năm 2030, mỗi năm GDP của Hàn Quốc sẽ giảm 0,7%, tới năm 2050 mỗi năm giảm 0,5%.

Triển vọng

Trung hòa carbon là cam kết của Hàn Quốc với cộng đồng quốc tế, nên Seoul nhất định phải giữ đúng cam kết này. Tuy nhiên, Chính phủ mới nhận định cần có sự điều chỉnh chính sách hợp lý để không gây thiệt hại về kinh tế cũng như tạo gánh nặng cho người dân, và một trong số đó là hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử. Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ trích Chính phủ đương nhiệm đã phá vỡ nguyên tắc “trung lập công nghệ” trong quá trình triển khai chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử. Chính phủ mới sẽ cân nhắc tới mọi công nghệ để đạt được trung hòa carbon.

Điều này có nghĩa là tỷ trọng điện nguyên tử sẽ tăng trở lại trong trường hợp Chính phủ vẫn giữ nguyên mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính cho tới năm 2030. Theo đó, Chính phủ Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ tiếp tục vận hành các nhà máy điện nguyên tử tuổi thọ cao và nối lại xây dựng các nhà máy mới.