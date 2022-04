Fan nữ J-Hope (BTS) tại Việt Nam và nhiều hoạt động thiện nguyện dưới tên thật của thần tượng

ⓒ Nguyễn Hoàng My

Nguyễn Hoàng My là sinh viên năm cuối chuyên ngành diễn viên múa (hệ đào tạo 4 năm dân sự) của trường Đại học văn hoá và nghệ thuật quân Đội (Hà Nội, Việt Nam) và đang hoạt động với vai trò là một dancer tự do. My biết đến nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) từ 7/2015 sau khi tình cờ xem được MV “Dope” của nhóm, rồi trở thành fan cứng của J-Hope. Trong thời gian qua, My đã thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện dưới tên thật của thần tượng J-Hope rồi chia sẻ lên tài khoản Twitter (@_iamseokmi), trong đó có hoạt động giúp đỡ trẻ em mồ côi bố mẹ do dịch COVID-19 tại Việt Nam. Việc làm của My thậm chí còn xuất hiện trên một số tờ báo của Hàn Quốc vào cuối tháng 10/2021. My là người yêu thích các hoạt động văn hoá, xã hội và bạn đang có kế hoạch sang Hàn Quốc vào cuối năm 2022 để theo học khóa đào tạo ngắn hạn tại học viện “Joy Dance Plug In Music Academy” ở thành phố Gwangju.





Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với Nguyễn Hoàng My, lắng nghe bạn chia sẻ về tình yêu với BTS nói chung J-Hope nói riêng và hoạt động từ thiện dưới tên thần tượng nhé!





