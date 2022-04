Jannabi được mời biểu diễn chính tại “Đêm nhạc K-indie” tổ chức tại Mỹ

ⓒ Peponi Music

Ban nhạc indie 5 thành viên Jannabi sẽ biểu diễn trong “Đêm nhạc K-indie” do Trung tâm văn hóa Hàn Quốc và Trung tâm Lincoln, nơi tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu ở New York (Mỹ), diễn ra vào ngày 27/7.

“Đêm nhạc K-indie” là chương trình biểu diễn quy mô lớn với khách mời là nghệ sĩ indie của Hàn Quốc, lần đầu được tổ chức tại Trung tâm Lincoln. Jannabi dự kiến sẽ đem đến đêm nhạc những bản hit của nhóm như “Dành cho những người yêu nhau còn do dự” (For Lovers Who Hesitate), “Dù đêm hè nóng bỏng đi qua, thứ còn lại chỉ là dáng vẻ tiều tụy” (Summer).

Jannabi hiện đang chuẩn bị để mang lại những màn trình diễn đỉnh cao, khẳng định được sức hút và tài năng của các nghệ sĩ indie Hàn Quốc. Jannabi vốn là ban nhạc nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ với những ca khúc mang giai điệu trữ tình độc đáo, ca từ đẹp, do đó sân khấu của ban nhạc tại đêm nhạc sắp tới đang được kỳ vọng rất lớn. Đặc biệt, giọng ca chính Choi Jung-hoon đã đảm trách vai trò sản xuất album đầy đủ thứ ba “The Land of Fantasy” phát hành vào tháng 3 năm ngoái, và gần đây anh còn làm giám khảo trong chương trình giải trí âm nhạc “Hot Singers” của đài JTBC.

Ngoài ra, vào ngày 20/4 vừa qua, Jannabi cũng công bố trên trang mạng xã hội chính thức ảnh teaser, tiết lộ sẽ có món quà bất ngờ vào ngày 10/5, gây sự tò mò với người hâm mộ về những hoạt động sắp tới của ban nhạc.