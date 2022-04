Sao Băng (Shooting Star)

Tên tiếng Hàn: 별똥별

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Lee Sung-kyung, Kim Young-dae, Yoon Jong-hoon, Kim Yoon-hye

Đạo diễn: Lee Su-hyeon, Kim Gye-ryeo, Lee Min-ah

Kịch bản: Choi Yeon-su

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 22/4/2022 ~

Số tập: 1+

Giới Thiệu:

Sao Băng là bộ phim hài lãng mạn kể về những khó khăn, máu, mồ hôi và nước mắt của những người làm công việc giúp các nghệ sĩ được tỏa sáng.

Oh Han-byul, diễn viên Lee Sung-kyung

Truởng nhóm PR của công ty giải trí Star Force Entertainment.

Oh Han-byul là trưởng nhóm PR của công ty Star Force Entertainment với tài hùng biện và khả năng ứng phó khủng hoảng xuất sắc. Trong làng giải trí, Han-byul được mệnh danh là “Nữ hoàng hooking” vì cô luôn biết cách lôi kéo, thu hút sự chú ý của công chúng bằng khả năng xuất chúng, giống như bản năng vốn có chứ không cần phải luyện tập. Các diễn viên, quản lý của công ty cô, thậm chí cả những người ở công ty khác cùng thường tìm đến Han-byul để xin tư vấn. Với tài năng và sự tự tin của mình, những ngôi sao hàng đầu có “máu mặt” cũng chẳng thể chèn ép hay trên cơ cô được. Nếu như công ty có vấn đề gì, người đầu tiên họ tìm đến sẽ là Han-byul. Thời còn là sinh viên đại học, Han-byul được giám đốc của Star Force Entertainment tuyển chọn trong một buổi diễn thuyết đặc biệt, từ đó cô chính chính bắt đầu công việc PR cho công ty giải trí. Điểm khác biệt duy nhất của công việc này so với những việc bàn giấy khác đó chính là được làm việc với người nổi tiếng, những người xuất hiện trên TV. Do đó, ban đầu cô cảm thấy rất thích thú với công việc này. Thế nhưng những ngày vui ấy ngắn chẳng tày gang, dần dần trải qua nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn khiến cô nhận ra công việc nào cũng giống nhau cả thôi. Nhưng sau thời gian dài làm việc chăm chỉ, tích lũy kinh nghiệm thì giờ đây Han-byul rất tự tin vào bản thân, và không còn bất ngờ trước những tình huống đột ngột ập đến. Là người làm việc với tần suất cao nên Han-byul cũng trắc trở trong chuyện tình yêu. Cô cũng thử bất chấp mà gặp mặt ai đó nhưng rồi cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Thứ duy nhất giúp cô giải tỏa nỗi lòng chính là làm một chén với hai cô bạn thân là quản lý Park Ho-young và phóng viên Jo Ki-bum.

Gong Tae-sung, diễn viên Kim Young-dae

Diễn viên trực thuộc Star Force Entertainment.

Gong Tae-sung là nam diễn viên nổi tiếng, phủ sóng mọi mặt trận từ TV cho đến phim quảng cáo, người dân Đại Hàn Dân Quốc không ai là không biết đến Tae-sung. Hơn 10 năm hoạt động, anh không hề vấp phải bất cứ tranh cãi hay tin đồn nào. Anh chính là một huyền thoại của lịch sử K-drama. Nhưng một người sinh ra để làm người nổi tiếng như Gong Tae-sung lại chưa từng có suy nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Nhờ ngoại hình điển trai xuất chúng nên Gong Tae-sung đã được rất nhiều công ty giải trí săn đón từ thời còn là học sinh, sinh viên nhưng anh không hề có hứng thú. Tuy nhiên, Tae-sung vẫn không thể vượt qua được sự theo đuổi dai dẳng đến khó chịu của Choi Ji-hoon, giám đốc hiện tại của Star Force Entertainment, và chính thức bước vào con đường trở thành người nổi tiếng. Gong Tae-sung hầu như không chia sẻ bất cứ thông tin gì về gia đình, ngoại trừ câu nói cửa miệng trong bài phát biểu tại các lễ nhận giải: “Con yêu và cảm ơn ông bà trên thiên đường rất nhiều”, vậy nên người ta đoán rằng có thể bố mẹ anh không còn, từ nhỏ anh đã lớn lên trong vòng tay ông bà. Trong mắt công chúng, Tae-sung là người tốt bụng, hoàn hảo và giữ gìn nguyên tắc, tin rằng kể cả xã hội không có pháp luật thì anh vẫn sẽ là một chàng trai chính trực, ngoan ngoãn. Hình ảnh hoàn hảo ấy khiến công chúng ai cũng phải yêu mến và hâm mộ anh. Thế nhưng đằng sau hình ảnh lịch thiệp đó, Tae-sung thật sự lại là một người hiếu thắng và nóng tính.

Kang Yoo-seong, diễn viên Yoon Jong-hoon

Trường nhóm quản lý 1 Star Force Entertainment.

Kang Yoo-seong là trưởng nhóm quản lý 1 ở công ty Star Force Entertainment, sở hữu ngoại hình điển trai đến mức bị nhầm lẫn là diễn viên trực thuộc công ty. Anh là người thông minh và ấm áp, luôn cư xử nhẹ nhàng, lịch thiệp với mọi người xung quanh nên ai cũng quý mến. Dù tính cách ôn hòa, hiền lành là vậy nhưng Yoo-seong sẽ không để yên nếu nghệ sĩ của mình gặp chuyện. Trông anh có vẻ như đạt được thành công mà chẳng tốn mấy công sức nhưng thật ra đó chính là tài năng và sự nỗ lực của Yoo-seong. Quản lý là người đứng sau người nổi tiếng để bảo vệ nghệ sĩ và cũng là người quyết định thành hay bại của một ngôi sao. Anh và Han-byul rất hiểu nhau, giữa hai người không cần nói cũng có thể hiểu đối phương chỉ bằng ánh mắt.

Park Ho-young, diễn viên Kim Yoon-hye

Trưởng nhóm quản lý 2 Star Force Entertainment.

Park Ho-young là trưởng nhóm quản lý 2 của Star Force Entertainment và cũng là đồng nghiệp kiêm bạn thân nhất của Han-byul, kém Han-byul một tuổi. Vốn dĩ Park Ho-young là tuyển thủ Taekwondo, sau đó làm vệ sĩ cho người nổi tiếng và sau khi được Han-byul đề nghị, thuyết phục thì đã trở thành một người quản lý nghệ sĩ. Cô vô cùng kính trọng Yoo-seong của nhóm quản lý 1. Điểm mạnh của Ho-young là sự bền bỉ và thể lực tốt mà cô có được từ khi còn là một vận động viên. Xuất thân là vận động viên và có thời gian làm vệ sĩ nên cách nói chuyện của Ho-young có phần cứng nhắc nhưng cô sẽ làm mọi thứ, nỗ lực hết mình vì nghệ sĩ của mình. Phương châm sống của Ho-young là “Không bao giờ động tay với kẻ yếu hơn mình”.