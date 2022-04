Twice gặp gỡ người hâm mộ Nhật Bản trong concert sau ba năm

Công ty chủ quản JYP Entertainment ngày 24/4 cho biết nhóm nhạc Twice hiện đang tổ chức ba buổi biểu diễn nằm trong tour diễn thế giới thứ 4 mang tên “III” tại sân vận động mái vòm Tokyo Dome (Nhật Bản) từ 23/4.

Đêm diễn đầu tiên của Twice sau ba năm tại Nhật Bản đã thu hút hơn 50.000 người hâm mộ tới xem trực tiếp. Nhóm đã mở màn buổi diễn bằng single tiếng Anh “The Feel” để chào khán giả xứ sở hoa anh đào.

Thành viên Sana bày tỏ sự vui mừng phấn khởi vì được gặp lại fandom ONCE của nhóm. Trong khi thành viên Jeong-yeon cũng hào hứng không kém vì được trực tiếp gặp fan vào đúng thời điểm kỷ niệm 5 năm debut tại Nhật Bản.

Twice đã đem đến sân khấu nhiều bản hit của nhóm bằng phiên bản tiếng Nhật như “Fancy”, “I Can't Stop Me”, “Scientist”; cũng như các ca khúc tiếng Nhật như “Just be yourself” phát hành tháng trước, và ca khúc chủ đề “Perfect World” của album đầy đủ thứ 4 phát hành tại Nhật Bản.

Twice mở màn chuyến công diễn thế giới lần thứ 4 tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 25-26/12 năm ngoái. Nhóm cũng đã thành công với 7 buổi diễn thu hút 100.000 khán giả tại Mỹ vào tháng 2 năm nay. Twice sẽ tổ chức hai buổi diễn nữa tại sân vận động “Banc of California” ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 14-15/5 (giờ địa phương).