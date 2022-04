Kết quả khảo sát nhu cầu du lịch Hàn Quốc

ⓒYONHAP News

Một kết quả khảo sát mới công bố cho thấy rất nhiều người nước ngoài đang chờ cơ hội để du lịch Hàn Quốc sau khi dịch COVID-19 chấm dứt. Cứ 10 người dân ở 21 nước lại có 4 người cho biết có ý định du lịch Hàn Quốc trong vòng ba năm tới, tỷ lệ này đặc biệt cao ở giới trẻ.

Kết quả khảo sát

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 26/4 công bố kết quả khảo sát tiến hành hai đợt trong năm 2021 với khoảng 30.000 người trên 15 tuổi cư trú ở 21 quốc gia có lượng khách du lịch Hàn Quốc nhiều nhất, nhằm nắm bắt về xu hướng và nhu cầu tiềm năng về du lịch Hàn Quốc trên thị trường du lịch toàn cầu. Đợt khảo sát đầu tiên được tiến hành từ ngày 16-25/7, đợt thứ hai từ ngày 20-31/12 năm ngoái.

Theo kết quả khảo sát, 71,7% người tham gia trả lời từng đi du lịch nước ngoài. 72,8% trả lời có ý định đi du lịch nước ngoài trong vòng ba năm tới, tức tới năm 2024; và 19,4% người cho biết từng thăm Hàn Quốc. Đặc biệt, 47% trả lời có ý định du lịch Hàn Quốc trong vòng ba năm tới. Trong đó, 58,6% số người thuộc nhóm 20 tuổi và 58% người thuộc nhóm 30 tuổi trả lời có mong muốn du lịch Hàn Quốc, tỷ lệ cao so với các nhóm tuổi khác. Xét theo khu vực, khu vực châu Á và Trung Đông có tỷ lệ mong muốn du lịch Hàn Quốc ở mức cao, trong đó cao nhất là Philippines (80,4%), tiếp đến là Singapore và Việt Nam (trên 70%), Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (trên 60%).

Các nước có mức độ yêu mến Hàn Quốc cao

10% người được hỏi trả lời muốn tới du lịch Hàn Quốc trước tiên so với bất cứ quốc gia nào khác, trong đó nhóm tuổi teen và người ngoài 20 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Xét theo quốc gia, người Việt Nam có mức độ yêu mến Hàn Quốc ở mức cao, với 28,2% trả lời rất mong muốn được du lịch xứ sở kimchi. Tiếp đó là người Philippines (18%), Nhật Bản (15,4%), Indonesia (15,3%), Trung Quốc (13,6%), Thái Lan (13,3%). Việc người dân ở các quốc gia này yêu mến và mong muốn du lịch Hàn Quốc được phân tích là bởi sự quan tâm lớn tới văn hóa Hàn Quốc, tức chịu ảnh hưởng từ sức hút các nội dung Hàn Quốc. Trên thực tế, trong số những người có ý định du lịch Hàn Quốc, 15,1% trả lời lý do là bởi Hàn Quốc có nhiều văn hóa, trải nghiệm đa dạng. Tỷ lệ mong muốn du lịch Hàn Quốc ở nữ giới và tầng lớp trẻ ghi nhận ở mức cao, cũng do quan tâm tới các nội dung như K-pop, trải nghiệm liên quan tới ngôi sao Hallyu.

Ý nghĩa và triển vọng

Về kết quả khảo sát lần này, KTO đánh giá đây là nỗ lực đầu tiên nhằm nắm bắt nhu cầu tiềm năng về du lịch Hàn Quốc của 21 thị trường lớn thế giới, cho thấy tiềm năng hồi phục du lịch xứ sở kimchi hậu COVID-19.

Mặt khác, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Hiệp hội ngành du lịch Hàn Quốc ngày 27/4 đã tổ chức buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp lữ hành, cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp chuẩn bị nối lại tuyến du lịch Hàn Quốc cho du khách quốc tế.

Lượng khách quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc từng đạt hơn 17 triệu người trong năm 2019, đã giảm xuống còn chưa đầy 1 triệu người vào năm 2021 do các quốc gia trên toàn thế giới phong tỏa biên giới, phòng ngừa dịch COVID-19. Đây là con số thấp kỷ lục trong thống kê liên quan của Hàn Quốc. Tuy nhiên, giờ đây số ca mắc COVID-19 mới trong nước đang giảm rõ rệt, các biện pháp phòng dịch đều đã được dỡ bỏ, như miễn cách ly với người nhập cảnh nước ngoài hoàn thành tiêm phòng vắc-xin COVID-19, nối lại nhập cảnh miễn thị thực, thêm vào đó là việc các hãng hàng không từng bước tăng số chuyến bay quốc tế từ tháng 5, nên dự báo lượng khách nhập cảnh sẽ dần hồi phục trở lại.