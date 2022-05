SHAPE of LOVE (MONSTA X)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: MONSTA X (몬스타엑스)

Tên album / Đĩa đơn: SHAPE of LOVE

Ngày phát hành: 26/04/2022

Ca khúc

LOVE Burning Up (Feat. R3HAB) (Hợp tác cùng R3HAB) Breathe Wildfire 사랑한다 (Anh yêu em) AND

Giới thiệu

Các chàng trai chăm chỉ Monsta X chưa đầy nửa năm đã lại tiếp tục comeback với album mini thứ 11 mang tên “SHAPE of LOVE” vào ngày 26/4.

“SHAPE of LOVE” gồm 6 ca khúc, ca khúc chủ đề là “LOVE”. Đây là ca khúc chủ đề thứ ba liên tiếp do chàng rapper tài năng của Monsta X là Joo-heon đích thân sản xuất, các bài hát còn lại cũng được Hyung-won và I.M cùng tham gia soạn nhạc và viết lời. Chính vì vậy mà “SHAPE of LOVE” thể hiện rất rõ màu sắc âm nhạc riêng của Monsta X, rất “cháy” và cũng rất tình cảm. Bài hát chủ đề “LOVE” đang gây sốt với thể loại old school cực chất kèm một chút âm thanh R&B làm cho giai điệu thêm uyển chuyển và lôi cuốn hơn. Dù trở lại sau thời gian ngắn, nhưng Monsta X vẫn cho người hâm mộ thấy được sự đầu tư vô cùng kỹ lưỡng và trau chuốt trong âm nhạc. Đây chính là điểm giúp “SHAPE of LOVE” chiếm được tình cảm của công chúng.