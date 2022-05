Where is my Garden! (Jeong Se-woon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Jeong Se-woon (정세운)

Tên album / Đĩa đơn: Where is my Garden!

Ngày phát hành: 11/05/2022

Ca khúc

Garden Roller Coaster 10분 (10 phút) Book Nerdy Pull me down (With zai.ro) (Hợp tác cùng zai.ro)

Giới thiệu

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tài năng Jeong Se-woon phát hành album mini thứ 5 "Where is my Garden!" vào ngày 11/5.

"Where is my Garden!" gồm 6 nhạc phẩm, với ca khúc chủ đề "Roller Coaster". Album khiến người nghe bỏ lại những muộn phiền của cuộc sống để đến với khu vườn của Jeong Se-woon, nơi chỉ có niềm vui, niềm an ủi thời thanh xuân. Ở nơi đó, người nghe sẽ được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc đẹp nhất của tuổi trẻ. Giọng hát ấm áp của anh chàng sẽ ôm lấy trái tim bạn và giúp bạn quên đi những âu lo của cuộc sống.