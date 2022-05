Mi-yeon ((G)I-DLE)

Thể loại: K-pop

Hoạt động từ: 2018

Thể loại: K-pop, dance pop, R&B, ballad

Tham gia cùng: (G)I-dle, K/DA, United Cube

Miyeon (Cho Mi-yeon) là diễn viên, ca sĩ, thành viên đảm nhận vai trò hát chính của nhóm nhạc nữ (G)I-DLE thuộc Cube Entertainment, ra mắt năm 2018. Miyeon đã ra mắt solo tháng 4/2022 với đĩa mở rộng đầu tay có tựa đề “My”.





EPs & Singles (as lead artist)

My (EP, 2022)

You Were My Breath (single, 2021)

Cart w/ Hangzoo (single, 2019)