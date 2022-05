Nhân vật lịch sử Tào Tháo trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc

Bộ tiểu thuyết lịch sử “Tam quốc diễn nghĩa” của nhà văn Trung Quốc La Quán Trung được viết trong thời Hậu Hán (947-951), kể về cuộc đối đầu giữa các anh hùng hảo hán ôm mộng cai trị Trung Nguyên như Lưu Bị, Tào Tháo và Tôn Quyền, cũng như những cuộc đấu trí và sức mạnh giữa các võ tướng với các nhà sách lược tài ba phò tá họ. Những nhân vật vì lợi ích có khi là vì đại nghĩa sẵn sàng bắt tay hợp tác với nhau nhưng cũng có thể quay lưng phản bội nhau bất cứ lúc nào. Do quy mô chiêu binh lên tới hàng chục vạn quân sĩ, nên cho tới giờ, đây vẫn là câu chuyện được nhiều người yêu thích và thường xuyên được dàn dựng thành các bộ phim hay trò chơi điện tử. Có rất nhiều nhân vật được nhắc tới trong tiểu thuyết, trong số này thì Tào Tháo là một nhân vật khá độc đáo. Có thể nói Tào Tháo là một vĩ nhân tài giỏi, người lập nên nhà Ngụy sau thời nhà Hán, nhưng trong “Tam quốc diễn nghĩa” thì Tào Tháo được mô tả là một nhân vật tài ba song lại xảo quyệt và hẹp hòi vô độ. Ở trận chiến trên sông Xích Bích, trong khi vô vàn quân sĩ của mình bị chết thảm thì Tào Tháo chỉ lo chạy thoát thân. Nếu ai đó nói rằng “người mặc hồng bào là Tào Tháo” thì hắn lập tức cởi bỏ hồng bào. Nếu ai hô rằng “người râu dài là Tào Tháo” thì hắn sẽ vừa bỏ chạy vừa nhổ râu. Diện mạo nực cười của Tào Tháo đã được mô tả một cách sinh động và hóm hỉnh trong nhạc phẩm “Soinbae Life” (Cuộc đời kẻ tiểu nhân).





“Trận chiến Xích Bích” là một chương quan trọng của tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”. Chuyện kể rằng, Tào Tháo dẫn một triệu quân tới sông Trường Giang để đánh nhà Ngô. Khi cuộc chiến diễn ra thì ắt quân lính sẽ phải so gươm đọ giáo trên thuyền. Nhưng do chưa một lần được đi thuyền trên sông nên quân lính của Tào Tháo đều bị say sóng. Biết được nhược điểm này, Khổng Minh Gia Cát Lượng và Bàng Thống đã lên kế sách, khiến Tào Tháo nghĩ ra cách buộc giằng các chiến thuyền với nhau bằng dây sắt. Thế là khi nhà Ngô bắn tên có mồi lửa lên đoàn thuyền của quân sĩ Tào Tháo đang đậu giữa sông, quân lính nháo nhác không có đường chạy nên đa phần đều chết thảm. Tào Tháo may mắn thoát chết và dẫn theo đám tàn quân tháo chạy. Lúc ra trận thì hùng dũng với cả triệu binh sĩ, khi thảm bại thì chỉ vớt vát được vài mống tàn quân không ai còn lành lặn. Cho dù có máu lạnh đến mấy thì Tào Tháo chắc hẳn cũng cảm thấy áy náy với những người lính đã chết trên trận mạc. Đúng lúc này, ở đâu đó vọng lại tiếng chim nghe như tiếng khóc của vong hồn những người lính bị mất mạng ở trận chiến Xích Bích. “Saetaryeong” (Lời than của các loài chim) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) là ca khúc mà Tào Tháo hát trên đường tháo chạy sau thảm bại ở đại chiến Xích Bích. Khúc hát có đoạn:

Rừng núi hiểm trở, cây cối rậm rạp

Gió hú ngàn trùng tuyết phủ cao

Hoa cỏ tiệt lối, uyên ương chim vẹt cũng tiệt đường

Cớ sao chim chóc hót rền vang

Là tiếng ai oán của binh lính chết trong trận Xích Bích

Thành oán điểu oán thán thừa tướng Tào

Bám đậu trên cành hót rền vang





Lý do Tào Tháo bị đại bại trong cuộc chiến Xích Bích

Lẽ ra Tào Tháo có thể đã không đại bại tới mức đó. Bởi đại chiến Xích Bích diễn ra vào mùa đông, khi gió mùa thổi từ hướng Bắc sang Tây. Lúc đó, quân của Tào Tháo ở phía Bắc, còn quân nhà Ngụy thì ở phía Nam của con sông. Vốn dĩ, do hướng gió, nhà Ngụy có bắn tên mang mồi lửa thì cũng khó có thể trúng được chiến thuyền của quân Tào Tháo. Nhưng lúc này, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã cho lập thất linh đàn trên núi Nam Bình để cầu gió Đông Nam. Khi bài khấn vừa dứt thì quả nhiên, hướng gió thực sự đã xoay chuyển từ Tây Bắc sang Đông Nam. Chu Du, một danh tướng của Tôn Quyền, từ lâu đã biết Khổng Minh là bậc "thiên hạ kỳ tài", nếu để người như vậy sống về sau sẽ là họa cho nước, nên đã sai người ra tay sát hại Khổng Minh. Đoán biết được lòng dạ hiểm ác của Chu Du, Khổng Minh đã cho gọi Triệu Tử Long để phòng bị từ trước. Khi Triệu Tử Long dùng thuyền đưa Khổng Minh đến chỗ Lưu Bị, thuyền của quân sĩ Tôn Quyền vội vã đuổi theo sau nhưng đã bị Triệu Tử Long giương cung bắn gãy đôi cột buồm, giúp con thuyền chở Khổng Minh Gia Cát Lượng an toàn thoát khỏi địa phận của Tôn Quyền.