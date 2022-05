Phim đầu tay do nam tài tử Lee Jung-jae đạo diễn công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2022 đêm 19/5

Bộ phim “Hunt”, phim điện ảnh đầu tay của nam tài tử Lee Jung-jae trong vai trò đạo diễn, sẽ chính thức được công chiếu tại buổi chiếu lúc nửa đêm (Middle Night) ở hạng mục phi cạnh tranh vào ngày 19/5 (giờ địa phương) tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần thứ 75.

“Hunt” là bộ phim hành động điệp viên kể về hai đặc vụ của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc nghi ngờ lẫn nhau, phát hiện một kế hoạch vô cùng táo bạo mang tên “tác chiến ám sát nhân vật số 1 của Hàn Quốc” trong quá trình truy đuổi gián điệp Bắc Triều Tiên lẩn trốn trong một tổ chức. Trong đó, nam diễn viên Lee Jung-jae vào vai chính Park Pyeong-ho cùng người bạn thân là nam diễn viên Jung Woo-sung vào vai Kim Jeong-do. Với dàn diễn viên hoàn hảo, những pha hành động gây cấn và độc đáo, cùng cuộc chiến tâm lý căng thẳng, bộ phim đã sẵn sàng chinh phục cả giới phê bình và công chúng thế giới.

Theo đó, bộ phim “Hunt” sẽ chính thức được công bố với toàn thế giới trong suất chiếu khuya ngày 19/5 (giờ địa phương) tại rạp Lumiere (Pháp). Trước khi phim được chiếu, đạo diễn Lee Jung-jae và nam diễn viên Jung Woo-sung sẽ tham dự sự kiện chụp ảnh, gửi lời chào tới khán giả đến rạp. Cả hai cũng sẽ tham dự sự kiện thảm đỏ sau đó.

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63 năm 2010, nam tài tử Lee Jung-jae và Jung Woo-sung từng tham gia với tác phẩm “Cô hầu gái” (The Housemaid) cho hạng mục cạnh tranh, và dự sự kiện thảm đỏ tại lễ trao giải lần thứ 61 măm 2018 cho phim “Thiện, ác, quái” (The good, the bad, the weird) ở hạng mục không cạnh tranh. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes cho một tác phẩm hợp tác chung.