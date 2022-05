minisode 2: Thursday’s Child (TXT)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Tomorrow X Together (TXT) (투모로우바이투게더)

Tên album / Đĩa đơn: minisode 2: Thursday’s Child

Ngày phát hành: 09/05/2022





Ca khúc

1. Opening Sequence

2. Good Boy Gone Bad

3. Trust Fund Baby

4. Lonely Boy (네 번째 손가락 위 타투) (Hình xăm trên ngón áp út)

5. Thursday’s Child Has Far To Go





Giới thiệu

Nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) đã trở lại với EP (đĩa mở rộng) "minisode 2: Thursday’s Child" vào ngày 9/5.





"minisode 2: Thursday’s child" có tổng cộng 5 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề "Good Boy Gone Bad". Xuyên suốt album là những câu chuyện, cảm xúc phức tạp của chàng trai sau khi phải chia tay với mối tình đầu sâu đậm. Trong ca khúc chủ đề, sự mất mát ấy đã làm cho anh thay đổi từ một trai ngoan chính hiệu thành một "trai hư" thực thụ. Những nhạc phẩm còn lại cũng tập trung thể hiện thế giới nội tâm đa dạng trong tình yêu thông qua nhiều câu chuyện khác nhau như cảm giác hối hận khi nhìn thấy hình xăm đôi trên ngón tay hay nỗi đau không nguôi sau khi chấm dứt một cuộc tình.