Twice hoàn tất 9 buổi diễn tại Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới thứ 4

ⓒ JYP Entertainment

Nhóm nhạc nữ Twice đã tổ chức thành công hai buổi biểu diễn nữa tại Mỹ vào ngày 14-15/5 (giờ địa phương), nằm trong khuôn khổ tour diễn thế giới lần thứ 4 của nhóm mang tên “III”, tại sân vận động Banc of California, Los Angeles.

Hai buổi diễn này được Twice tổ chức nhằm đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ toàn cầu cho tour diễn tại 5 thành phố của Mỹ bắt đầu từ 15/2 ở Los Angels qua Oakland, Fort Worth, Atlanta, New York. Ban đầu, nhóm dự kiến tổ chức thêm một buổi diễn trong ngày 14/5, song trước tình trạng cháy vé, nhóm đã gấp rút tổ chức thêm một buổi diễn nữa trong ngày 15/5.

Như vậy, Twice đã tổ chức tổng cộng 9 buổi biểu diễn tại Mỹ, thu hút khoảng 150.000 khán giả bản địa đến theo dõi. Đặc biệt, Twice đã trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert riêng ở quy mô sân vận động lớn (stadium) tại khu vực Bắc Mỹ, chứng minh sự tăng trưởng không giới hạn của nhóm nhạc 7 năm tuổi.

Nhóm đã làm say lòng người hâm mộ đến xem concert bằng các bản hit như “The Feels”, “Feel Special”, “Fancy”, “I Can't Stop Me”, “Scientist”, và ca khúc “Candy” trong album full thứ ba “Formula of Love: O+T=<3”, cùng “Cheer Up”, “TT”.

Ngoài ra, trong hai ngày tổ chức buổi diễn, hashtag “TWICEINLA” và “TWICE_4TH_WORLD_TOUR” đã trở lọt vào top thịnh hành theo thời gian thực ở vị trí số một và hai của mạng xã hội Twitter tại Los Angeles.