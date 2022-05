2022 Kwon Jin-ah Solo Concert “The Dreamer”

Thời gian: 03-05/06

Địa điểm: Hội trường Mastercard, Blue Square, quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc





Nữ ca sĩ Kwon Jin-ah sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong concert “The Dreamer” diễn ra từ ngày 3-5/6 tại Hội trường Mastercard, Blue Square, quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc. Đây là concert solo đầu tiên của cô nàng sau 7 tháng kể từ sân khấu "The Way for Us". Kwon Jin-ah ra mắt năm 2016, đã phát hành các bài hát như "The End" và "Tell Me About Your Day" và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng nhờ giọng hát tinh tế và độc đáo.