Paul Kim thông báo comeback trong tháng 6

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Paul Kim ngày 24/5 đã công bố trailer với tựa đề “What's your star? (new album is coming soon)” trên kênh Youtube, chính thức thông báo comeback trong tháng 6.

Đoạn trailer mở đầu bởi một phần nhạc và MV của ca khúc “Me After You”, và sau đó là lời dẫn của Paul Kim với nội dung “What’s your star?”, ám chỉ thông điệp của album mới. Đặc biệt, hành động tiến thêm một bước, vươn tay hướng tới những vì sao của nam ca sĩ được cho là thể hiện phương hướng mới cho album sắp tới, một màu sắc khác với những sản phẩm trước đó. Cuối đoạn trailer xuất hiện thông tin về thời điểm phát hành album là vào 6 giờ chiều ngày 14/6 (giờ Hàn Quốc).

Đây là lần quay trở lại của Paul Kim sau 7 tháng kể từ đĩa đơn “After Summer” phát hành vào tháng 10 năm ngoái. Người hâm mộ hiện đang hết sức kỳ vọng về lần comeback này của nam ca sĩ. Paul Kim hiện đang tập trung chuẩn bị để mang đến một sản phẩm âm nhạc hoàn thiện nhất tới người nghe.

Mặt khác, Paul Kim dự kiến sẽ tổ chức buổi họp fan đầu tiên tại nhà hát lớn Universal Arts Center (Seoul) vào ngày 2/7 tới.