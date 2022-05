Album mới của GOT7 dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 95 quốc gia

ⓒ YONHAP News

Album “GOT7” của nhóm nam GOT7 phát hành ngày 23/5 vừa qua đã dẫn dầu bảng xếp hạng album toàn cầu và khu vực châu Âu của iTunes chỉ sau một ngày (tính đến 6 giờ chiều Hàn Quốc ngày 24/5).

Cùng với đó, album này cũng đã leo lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. GOT7 là nghệ sĩ K-pop thứ hai dẫn đầu bảng xếp hạng album của iTunes tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy được sức công phá toàn cầu của nhóm.

Riêng bài hát chủ đề “NANANA” đã chiếm vị trí ngôi đầu bảng xếp hạng ca khúc của iTunes tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, lần lượt đứng thứ hai và ba bảng xếp hạng iTunes toàn cầu và khu vực châu Âu.

Các ca khúc khác nằm trong album như “Don’t Leave Me Alone”, “Don’t Care About Me”, “Drive Me To The Moon”, “TRUTH”, “Two” cũng phá đảo các bảng xếp hạng iTunes tại nhiều nước như Thái Lan, Việt Nam, Lào.

Ngay vừa khi phát hành, album “GOT7” đã ngay lập tức giành thứ hạng cao nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc, cũng như quốc tế, cho thấy được sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho nhóm trên toàn thế giới.

Album “GOT7” chứa đựng sự chân thành của GOT7 dành cho tất cả mọi người đã đồng hành và chờ đợi nhóm, qua đó khẳng định rằng nhóm sẽ không bao giờ quên bản thân mình là ai. Còn ca khúc chủ đề “NANANA” có giai điệu tươi sáng, mang lại cảm giác “chill”, là một món quà dành cho người hâm mộ đã chờ đợi nhóm trong thời gian dài.