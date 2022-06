Truyền thông quốc tế khen ngợi album full thứ 4 của Seventeen

ⓒ YONHAP News

Nhóm nhạc Seventeen được truyền thông quốc tế liên tiếp dành lời khen cho album đầy đủ thứ 4 của nhóm mang tên “Face the Sun”. Trên trang chủ của Billboard của Mỹ, tờ The Guardian và tạp chí DAZED của Anh ngày 27 và 28/5 (giờ địa phương) đều bình chọn “Face the Sun” là “album nhất định phải nghe trong tuần”.

Đầu tiên, Billboard đưa tin Seventeen đã quay trở lại, bắt đầu với một dự án mới. Trong đó, ca khúc tiếng Anh “Darl+ing” là một bản nhạc pop với giai điệu nhanh chứa đựng sự thuần khiết, còn ca khúc “HOT” đặt trọng tâm vào Hip-hop lại có nhịp điệu mượt mà. Trong suốt album lần này, cả 13 thành viên của Seventeen đều tỏa ra năng lượng và sự năng động, lôi cuốn người nghe.

Tờ The Guardian thì nhận định Seventeen sẽ nối tiếp với Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) trở thành ngôi sao K-pop toàn cầu. Hai album mini của nhóm phát hành trong năm ngoái đều lọt Top 20 bảng xếp hạng tại Mỹ. Album full thứ 4 của nhóm với ca khúc tiếng Anh đầu tiên “Darl+ing” mang một sức mạnh lớn giúp Seventeen tăng trưởng hơn.

Tạp chí DAZED dành lời khen cho tất cả 9 ca khúc trong album đầy đủ lần này của Seventeen. Đặc biệt, tạp chí đánh giá cao vũ đạo cực chất của Seventeen trong MV “HOT”.

Ngay trong ngày đầu phát hành, album phòng thu đầy đủ thứ 4 của Seventeen đã bán được 1,75 triệu bản, trở thành album thứ 6 của nhóm tiêu thụ được triệu bản. Tiếp đó, album đã bán được 1,82 triệu bản sau ba ngày lên kệ, dẫn đầu bảng xếp hạng Hanteo trong tuần từ 23-29/5, và Quán quân bảng xếp hạng Gaon tuần thứ 22 (22-28/5).