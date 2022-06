Face the Sun (SEVENTEEN)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: SEVENTEEN (세븐틴)

SEVENTEEN (세븐틴) Tên album / Đĩa đơn: Face the Sun

Face the Sun Ngày phát hành: 27/05/2022





Ca khúc

1. Darl+ing

2. HOT

3. DON QUIXOTE

4. March

5. Domino

6. Shadow

7. 노래해 (Hãy hát lên nào)

8. IF you leave me

9. Ash





Giới thiệu

Album đầy đủ thứ 4 "Face the Sun" của Seventeen đã chính thức trình làng ngày 27/5. Sự trở lại của các chàng trai "mười bảy" khiến cho sàn đấu K-pop hè này càng thêm rực lửa.





"Face the Sun" gồm 9 bài hát, trong đó "HOT" là ca khúc chủ đề. Album thể hiện khát vọng và nhiệt huyết của Seventeen, giống như việc đối diện với ánh nắng mặt trời chói chang mà không hề tránh né, mặt đối mặt một cách mạnh mẽ để trở thành nhóm nhạc "HOT" nhất K-pop. Nổi tiếng là nhóm nhạc luôn tự sản xuất từ A đến Z, dĩ nhiên lần này Seventeen vẫn là nhà sản xuất cho chính album của mình. Vậy nên ý chí mạnh mẽ và nguồn năng lượng tràn đầy của các chàng trai “mười bảy” đã được truyền tải vô cùng trọn vẹn, làm hài lòng người hâm mộ.