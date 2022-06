Title: Nhóm nhạc IVE, Oh My Girl, Cravity kết hợp trong chiến dịch âm nhạc mùa hè của Pepsi

ⓒ Pepsi Korea

Thông qua trang mạng xã hội và tài khoản Youtube chính thức, Hãng đồ uống Pepsi và Công ty giải trí Starship (Hàn Quốc) 7 giờ chiều ngày 5/6 đã công bố đoạn video giới thiệu chiến dịch mới của Pepsi mang tên “Blue and Black” (tạm dịch: Xanh và đen), chính thức tiết lộ những cái tên góp mặt trong dự án mùa hè năm nay gồm nhóm nhạc nữ IVE, Oh My Girl và nhóm nhạc nam Cravity.

Trong 4 năm qua từ năm 2018, Pepsi và Starship đã thực hiện nhiều dự án hợp tác khác nhau với sự tham gia của các nghệ sĩ Kpop.

Đặc biệt, trong chiến dịch của hãng năm 2018, dự án mùa hè với ca khúc mang tên “Summer Taste” (tạm dịch: Hương vị mùa hè) với sự góp mặt của nam ca sĩ Bi Rain, nhóm nhạc Monsta X, Brave Girls và ATEEZ đã nhận được sự hưởng ứng nồng thiệt của người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới, khi lọt vào vị trí cao trên bảng xếp hạng Top các ca khúc Kpop trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến iTunes.

Trong dự án năm nay, Pepsi “chọn mặt gửi vàng” vào những “làn gió mới” trong làn sóng âm nhạc Kpop hiện nay là “nhóm nhạc nữ tiêu biểu thế hệ thứ 4” IVE, “nhóm nhạc nữ xu hướng của Kpop” Oh My Girl và “tân binh toàn cầu” Cravity. Sự kết hợp mới mẻ này dự kiến sẽ thu hút được sự quan tâm của công chúng thông qua chiến dịch “Blue and Black”.

Mặt khác, thông qua các nội dung đa dạng liên quan đến chiến dịch này, IVE, Oh My Girl và Cravity dự kiến sẽ có cơ hội gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới.