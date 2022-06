BTS thông báo công bố sân khấu ca khúc mới trong sự kiện “Proof Live” vào 13/6

ⓒ Big Hit Music

Nhóm nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 7/6 đã công bố poster thông báo tổ chức sự kiện “Proof Live”. Trong bức ảnh poster là 7 thành viên của nhóm đang ngồi trên sân khấu được dựng ngoài trời dưới bầu trời xanh, cùng núi non và cây cối xung quanh.

“Proof Live” là một nội dung video nhằm lần đầu công bố sân khấu biểu diễn ca khúc mới sau khi BTS phát hành album “Proof”, dự kiến sẽ được phát trên kênh Youtube chính thức của nhóm mang tên “BANGTANTV” vào lúc 9 giờ tối ngày 13/6 (giờ Hàn Quốc), cũng là ngày kỷ niệm ra mắt của BTS.

Tại sự kiện “Proof Live”, BTS sẽ công bố sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề “Yet To Come” (The Most Beautiful Moment), giới thiệu những ca khúc trong album “Proof” và trò chuyện với người hâm mộ. Sự kiện cũng sẽ có sự tham gia của một “vị khách mời đặc biệt” chưa được tiết lộ khiến người hâm mộ vô cùng kỳ vọng.

Mặt khác, BTS sẽ phát hành album tuyển tập (Anthology) mang tên “Proof” vào ngày 10/6, nhìn lại chặng đường 9 năm đã qua của nhóm.