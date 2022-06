Happy Birthday (Son Dong-woon)

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Son Dong-woon (손동운)

Son Dong-woon (손동운) Tên album / Đĩa đơn: Happy Birthday

Happy Birthday Ngày phát hành: 06/06/2022





Ca khúc

1. 우리 날씨 맑음 (Today’s Weather) (Ngày đẹp trời của đôi ta)

2. 장마 (Rainy Season) (Mùa mưa)

3. 편지 (Letter) (Bức thư)

4. Moderato

5. Happy Birthday to Me





Giới thiệu

Em út của nhóm nhạc nam Highlight, Son Dong-woon đã phát hành album mini thứ 2 “Happy Birthday” cùng MV ca khúc chủ đề “우리 날씨 맑음” (Ngày đẹp trời của đôi ta) vào đúng dịp sinh nhật 6/6.





Album gồm 5 ca khúc, toàn bộ đều do Son Dong-woon viết lời và soạn nhạc. Để có được thành quả này, anh chàng chia sẻ đã lâu rồi mới có một chuyến đi thật sự, khơi dậy những cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt nhất trong khi chuẩn bị cho hành trình ấy. Dù không phải là một chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, nhưng quá trình chuẩn bị, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, những tình huống nan giải đột ngột ập tới và cả những việc may mắn ngoài mong đợi đã đem lại cho anh chàng nhiều cảm xúc, đặc biệt là sự rung động, xao xuyến. Với anh, việc sản xuất album lần này cũng giống như một chuyến du lịch với hành trang là những bài hát do chính mình sáng tác. Đây cũng chính là món quà sinh nhật tự thưởng cho những nỗ lực của mình, vì vậy Son Dong-woon đã đặt tên album là “Happy Birthday”.