Dỡ bỏ hạn chế hoạt động với sân bay quốc tế Incheon sau hơn hai năm

Chính phủ Hàn Quốc quyết định dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế hoạt động với sân bay quốc tế Incheon và quy định cách ly với người nhập cảnh. Theo đó, các hãng máy bay sẽ tăng dần số chuyến khai thác, dự kiến tới mùa thu năm nay, toàn bộ hoạt động hàng không sẽ được khôi phục về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Dỡ bỏ hạn chế hoạt động

Từ ngày 8/6, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế về số chuyến bay đến và thời gian cấm bay được áp dụng với sân bay quốc tế Incheon từ tháng 4/2020 nhằm phòng ngừa COVID-19. Trước đó, Bộ này quy định mỗi giờ chỉ được 20 máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon, một phần trong các biện pháp phòng dịch COVID-19. Thời gian cấm bay được áp dụng từ 8 giờ tối tới 5 giờ sáng ngày hôm sau. Như vậy là từ nay trở đi, sân bay Incheon hoạt động trở lại 24/24 giờ.

Dự kiến quy mô số chuyến bay quốc tế sẽ tăng nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, Bộ Địa chính và giao thông đề ra lộ trình từng bước nâng số chuyến bay quốc tế từ 100 đến 300 chuyến mỗi tuần, và đạt bằng 50% so với trước khi bùng phát dịch COVID-19 trong năm nay. Tuy nhiên, do nhu cầu hàng không gia tăng mạnh mẽ thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 trong và ngoài nước có chiều hướng ổn định, nên Bộ quyết định mở rộng hơn nữa số chuyến bay quốc tế. Quy mô số chuyến bay quốc tế trong tháng 6 được nâng lên thành 230 chuyến/tuần, tăng 100 chuyến so với kế hoạch ban đầu. Từ ngày 8/6, các hãng máy bay có thể tăng số chuyến không giới hạn tùy theo nhu cầu.

Dỡ bỏ cách ly với người nhập cảnh

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 3/6 công bố miễn hoàn toàn nghĩa vụ cách ly với người nhập cảnh, bắt đầu áp dụng từ ngày 8/6. Theo đó, người nhập cảnh dù là người Hàn hay người nước ngoài, đã tiêm phòng hay chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19, đều không bị cách ly sau khi nhập cảnh. Trước đó, người đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin COVID-19 được miễn cách ly, người chưa tiêm phòng vẫn phải cách ly trong vòng 7 ngày. Quyết định lần này được áp dụng với cả những người nhập cảnh trước ngày 8/6, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus COVID-19 thì sẽ được dỡ bỏ cách ly ngay lập tức.

Tuy nhiên, do Hàn Quốc đã ghi nhận ca mắc biến thể BA.2.12.1 có sức lây lan mạnh xâm nhập từ nước ngoài, nên Chính phủ quyết định vẫn duy trì quy định xét nghiệm với người nhập cảnh hai lần, trước và sau khi nhập cảnh. Người Hàn và người nước ngoài cư trú dài hạn được xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) miễn phí trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh tại các trung tâm y tế, riêng người nước ngoài cư trú ngắn hạn phải tự trả tiền xét nghiệm tại các trung tâm xét nghiệm ở sân bay hoặc bệnh viện.

Để chuẩn bị cho sự bùng nổ khách nhập cảnh trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tích cực khuyến nghị các hãng hàng không, lữ hành sử dụng Hệ thống nhập trước thông tin kiểm dịch (Q-code), đồng thời đơn giản hóa nội dung khai báo để rút ngắn thời gian chờ thủ tục nhập cảnh cho hành khách.

Bối cảnh và triển vọng

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giải thích đã dỡ bỏ các quy định, hạn chế trên sau khi xét thấy số ca mắc COVID-19 mới trong nước liên tục giảm, tình hình dịch bệnh tại nước ngoài cũng đang có chiều hướng ổn định. Dư luận kỳ vọng những điều chỉnh này sẽ thúc đẩy đà hồi phục của giới doanh nghiệp hàng không, ổn định giá vé máy bay, giải tỏa những khó khăn cho doanh nghiệp toàn cầu trong hoạt động kinh tế thời gian qua do thiếu chuyến bay quốc tế.

Hiện tại, tốc độ hồi phục đường bay quốc tế của Hàn Quốc vẫn rất chậm. Trong khi số chuyến bay quốc tế trên toàn thế giới đã hồi phục ở ngưỡng 70% so với trước đại dịch, thì tỷ lệ hồi phục của Hàn Quốc mới chỉ đạt khoảng 13%. Chính vì thế mà giá vé máy bay vẫn còn đắt đỏ, các doanh nghiệp vẫn đang chịu gánh nặng lớn về chi phí vận tải do thiếu chuyến bay vận tải hàng hóa. Hy vọng những điều chỉnh lần này sẽ giải tỏa sớm những bất tiện trên cho doanh nghiệp.