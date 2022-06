Nữ ca sĩ BIBI có màn biểu diễn trực tiếp trên chương trình tin tức buổi sáng của Mỹ

ⓒ FeelGhoodMusic

Nữ ca sĩ solo BIBI của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên chương trình tin tức buổi sáng “Good Morning America” của đài ABC (Mỹ) vào ngày 13/6 (giờ miền Đông nước Mỹ).

“Good Morning America” là chương tình tin tức buổi sáng truyền thống lâu đời của Mỹ. Trước đó, các nhóm nhạc K-pop như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), NCT 127, Blackpink đã từng biểu diễn trên chương trình này. Sự xuất hiện của BIBI lần này đã thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ bản xứ, cũng như chứng minh được sự nổi tiếng của nữ ca sĩ tại thị trường Bắc Mỹ.

BIBI là nữ ca sĩ solo người Hàn đầu tiên trình diễn trong phần “GMA3: What You Need to Know” của chương trình “Good Morning America”. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc “The Weekend” được phát trực tiếp. Đây cũng là ca khúc từng lọt vào bảng xếp hạng 40 ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nổi tiếng ở Mỹ.

Trong chương trình, BIBI cũng quảng bá ca khúc “Best Lover” phát hành vào tháng 4 vừa qua, và nhận được phản ứng nồng nhiệt từ khán giả truyền hình Mỹ. Tiết mục biểu diễn của BIBI tại “Good Morning America” cùng ngày đã đạt được 1 triệu lượt xem.