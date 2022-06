Spotify ra mắt trang trực tuyến chuyên về K-pop

ⓒ Spotify

Nền tảng nghe nhạc lớn nhất toàn cầu Spotify ngày 22/6 công bố đã cho ra mắt “K-pop ON! Track”, một trang trực tuyến chỉ tập trung vào một thể loại âm nhạc đầu tiên nền tảng này.

Theo đó, trang “K-pop ON! Track” dự kiến sẽ cung cấp tới người hâm mộ toàn cầu những thông tin và nội dung đa dạng liên quan tới K-pop và văn hóa Hàn Quốc, như tin tức K-pop, phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ K-pop hay các xu hướng mới.

Cụ thể, trang “K-pop ON! Track” sẽ có các nội dung thú vị giúp người hâm mộ dễ tiếp cận hơn tới K-pop, gồm mục giới thiệu các từ ngữ liên quan tới K-pop, hướng dẫn để người nghe tạo playlist chung (blend playlist) của các nghệ sĩ K-pop, sê-ri “We Stan” để tìm hiểu sâu hơn các nghệ sĩ K-pop, mở màn là nhóm nhạc NCT 127, và mục trò chuyện với những chuyên gia K-pop.

Đáng chú ý là Spotify dự kiến sẽ công bố trên trang trực tuyến này vào mỗi tuần tới người hâm mộ toàn cầu các nội dung mới như thông tin comeback của các nghệ sĩ K-pop (K-Pop Comebacks to Look Out For), hay giới thiệu nhóm nhạc nên cho vào playlist (Add These K-Pop Rookie Idol Groups to Your Playlist).

“K-Pop ON! Track” được thực hiện dựa trên “K-pop On!”, một K-pop flagship playlist được Spotify làm mới lại vào tháng 3 vừa qua, nhằm quảng bá K-pop rộng rãi hơn tới thị trường âm nhạc toàn cầu. Đây cũng là flagship playlist quan trọng nhất Spotify kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Danh sách nhạc trên tính đến tháng 9 năm 2021 đã đạt được tổng cộng 5,3 tỷ phút streaming và tính đến tháng 6 năm nay đã có khoảng 4 triệu người follow.