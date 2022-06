2022 Uni Music Festival Concert - UNICON Guckkasten X Craxilver

Thời gian: 9-10/07

Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật Donghae, Đại học Kwangwoon, quận Nowon, Seoul, Hàn Quốc.





Với khẩu hiệu “Your Needs Will Come True”, concert UNICON 2022 gồm hai ban nhạc Guckkasten và Craxilver sẽ được tổ chức trong hai ngày 9-10/7 tại Trung tâm nghệ thuật Donghae, trường Đại học Kwangwoon, quận Nowon, Seoul, Hàn Quốc. Các buổi diễn theo phong cách lễ hội sẽ mang đến cho người hâm mộ cơ hội thưởng thức âm nhạc trong bầu không khí thoải mái và tự do.