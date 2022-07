IM NAYEON (Na-yeon (TWICE))

Ca sĩ / Nhóm nhạc: Na-yeon (TWICE) (나연 (TWICE))

Na-yeon (TWICE) (나연 (TWICE)) Tên album / Đĩa đơn: IM NAYEON

IM NAYEON Ngày phát hành: 24/06/2022





Ca khúc

1. POP!

2. NO PROBLEM (Feat. 필릭스 of Stray Kids) (Hợp tác cùng Felix của Stray Kids)

3. LOVE COUNTDOWN (Feat. 원슈타인) (Hợp tác cùng Wonstein)

4. CANDYFLOSS

5. ALL OR NOTHING

6. HAPPY BIRTHDAY TO YOU

7. 노을만 예쁘다 (Chỉ có hoàng hôn mới đẹp)





Giới thiệu

Chị cả của nhóm nhạc nữ Twice, Im Na-yeon vừa chính thức phát hành album mini solo đầu tiên mang tên “IM NAYEON” và MV ca khúc chủ đề “POP!” vào ngày 24/6.





Ngay từ tựa đề album, nữ ca sĩ đã thể hiện cá tính của mình với cái tên “IM NAYEON”, vừa mang ý nghĩa khẳng định “tôi là Im Na-yeon” cũng là tên đầy đủ của cô nàng. Album mang màu sắc tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực như trái cây của Na-yeon. Là thành viên đầu tiên của Twice ra mắt solo nên album được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất nổi tiếng như KENZIE và LDN Noise, làm nên một album chuẩn thương hiệu Na-yeon chất lượng nhất, đánh bật giọng hát cũng như hình ảnh ngọt ngào, tươi mới của cô nàng.