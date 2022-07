WEi ra mắt album debut tiếng Nhật “Youth” vào ngày 11/8

ⓒ OUI Entertainment

Công ty chủ quản Oui Entertainment ngày 5/7 thông báo nhóm nhạc nam WEi ngày 11/8 sẽ chính thức phát hành mini-album tiếng Nhật mang tên “Youth” ra mắt thị trường Nhật Bản. WEi gồm 6 thành viên là Jang Dae-hyeon, Kim Dong-han, Yoo Yong-ha, Kim Yo-han, Kang Seok-hwa và Kim Jun-seo.

Album sắp tới gồm các ca khúc trong album đã phát hành của nhóm với phiên bản tiếng Nhật và bài hát tiếng Nhật dành riêng cho thị trường ngày. Album phiên bản giới hạn gồm sách ảnh đặc biệt và một DVD gồm nội dung chưa từng được công bố trước đây như cảnh hậu trường và các cuộc phỏng vấn. Người hâm hộ có thể đặt mua trước album trên trang web Broccoli Store (store.broccoli.co.jp) từ ngày 13/7.

Sự kiện kỷ niệm ra mắt tại thị trường Nhật Bản của WEi cũng sẽ được tổ chức trong thời gian phát hành album, từ ngày 11-14/8. Oui Entertainment có kế hoạch sẽ tổ chức mini liveshow hoặc buổi trò chuyện (talkshow) để người hâm mộ có thể đến gần và giao lưu trực tiếp với các thành viên WEi. Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ được công bố trên trang chủ WEi tại Nhật Bản vào ngày 13/7.

WEi đã tổ chức buổi fan meeting kiêm chương trình biểu diễn ‘WEi FIRST LOVE in JAPAN’ tại Nhật bản vào tháng 4 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm tổ chức sự kiện họp fan tại nước ngoài. Chương trình đã thu hút sự chú ý khi hệ thống đặt vé có lúc bị tạm dừng hoạt động do có quá nhiều lượt truy cập cùng một lúc. Vé của các buổi biểu diễn trước đó cũng nhanh chóng được bán hết, thu hút hơn 6.000 khán giả trong ba ngày đã chứng tỏ độ nổi tiếng của nhóm.

“Youth” là mini-album đầu tiên được phát hành tại Nhật Bản nên nhóm đang giành được nhiều sự chú ý về những bước phát triển tiếp theo trong tương lai.

Album mới 'Youth' do WEi sẽ chính thức được phát hành tại Nhật Bản ngày 11/8.