HYBE và Walt Disney hợp tác phát các nội dung của BTS trên Disney+

ⓒ HYBE

Công ty HYBE và hãng Walt Disney Company (TWDC) thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương là APAC ngày 12/7 thông báo sẽ cùng hợp tác để phát tổng cộng 5 nội dung do HYBE sản xuất, bao gồm hai sản phẩm có sự tham gia của các thành viên nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), lên nền tảng phát video trực tuyến toàn cầu Disney+.

Đầu tiên, nội dung liên quan đến tour diễn tại sân vận động SoFi (Los Angels, Mỹ) của BTS tháng 11 năm ngoái mang tên “Permisstion to Dance on Stage – LA” sẽ được phát trên nền tảng Disney+. Người xem sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc gặp gỡ lại các thành viên BTS sau hơn hai năm kể từ khi bùng dịch COVID-19 qua màn hình độ phân giải 4K; cũng như thưởng thức các video biểu diễn ca khúc “Butter” và “Permission to Dance”, hai bài hát từng dẫn đầu bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard.

Ngoài ra, thông qua Disney+, người dùng cũng có thể xem chương trình “In The Soop : Friendcation” được phát sóng trên đài JTBC từ ngày 22/7. Đây là chương trình du lịch trải nghiệm thực tế có sự tham gia của V (BTS), cùng các diễn viên Park Seo-jun, Choi Woo-shik, Park Hyung-sik, nam ca sĩ Peakboy.

Disney+ cũng sẽ phát phim tài liệu ghi lại sự nghiệp của BTS từ khi nhóm debut cho đến thời điểm hiện tại mang tên “Monuments : Beyond the Star”. Đây là nội dung ghi lại quá trình các thành viên BTS đi đến ngày vinh quang trong suốt chặng đường 9 năm. Nhóm được cho là đang chuẩn bị cho phần hai, chia sẻ những suy nghĩ về cuộc sống hiện tại và kế hoạch trong tương lai của từng thành viên, dự kiến sẽ công bố trong năm sau.

Ngoài ra, các nội dung có sự tham gia của những nghệ sĩ thuộc HYBE cũng dự kiến sẽ được phát hành trên nền tảng Disney+ trong thời gian tới.