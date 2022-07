Hàn Quốc có kế hoạch bồi dưỡng 100.000 nhân tài an ninh mạng

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/7 đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin lần thứ 11, công bố kế hoạch bồi dưỡng 100.000 nhân tài an ninh, đưa công nghệ an ninh mạng trở thành một ngành công nghiệp chiến lược của quốc gia.





Tổng thống tham dự lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin

Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc tham dự và trao tặng bằng khen tại lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin. Trong bài phát biểu chúc mừng, Tổng thống Yoon khẳng định sẽ đẩy mạnh chiến lược và công nghệ an ninh mạng, đối phó với sự thay đổi hình thái chiến tranh sang “chiến tranh lai” (chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị đồng thời với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng).

Ông Yoon nhấn mạnh sẽ thiết lập hệ thống hợp tác công-tư về đối phó an ninh mạng, hệ thống phân tích thông tin một cách linh hoạt, để có thể phòng ngừa và đối phó hiệu quả với các mối uy hiếp an ninh mạng. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng cường năng lực tác chiến an ninh mạng bằng cách lập ra “lực lượng quân dự bị an ninh mạng”, quy tụ nguồn lực công-tư khi xảy ra các tình huống nguy cấp quốc gia; áp dụng chế độ “chiến binh không gian mạng” (Cyber Talpiot), kết nối cho binh lính tìm việc và khởi nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. “Talpiot” vốn là tên một chương trình đào tạo sĩ quan ưu tú trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Israel, cho phép nghiên cứu về khoa học kỹ thuật trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực an ninh mạng, Chính phủ sẽ bồi dưỡng 100.000 nhân tài bằng cách mở rộng khoa an ninh mạng tại các trường đại học. Tổng thống cũng tuyên bố sẽ xúc tiến nhanh “Công ước Budapest” (Công ước về tội phạm mạng), một hệ thống chuẩn mực quốc tế liên quan đến ứng phó với tội phạm mạng, qua đó thể hiện quyết tâm phối hợp với cộng đồng quốc tế của Chính phủ Hàn Quốc.

Bồi dưỡng 100.000 “hacker mũ trắng”

Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lee Jong-ho cùng ngày đã công bố phương án bồi dưỡng 100.000 nhân tài, cụ thể là bồi dưỡng 40.000 nhân lực mới, 60.000 người là nhân lực đang phụ trách các nghiệp vụ liên quan. Theo phương án này, Chính phủ trước tiên sẽ tăng số trường đào tạo đặc biệt về bảo vệ thông tin từ ba trường như hiện nay lên 10 trường; số trường đào tạo hệ cao học về bảo mật hội tụ (Convergence Security) từ 8 trường lên 12 trường; mở rộng đối tượng được hỗ trợ, không chỉ người đang theo học hệ thạc sĩ mà cả người đang học hệ tiến sĩ.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản tại các trường đại học, Chính phủ sẽ xúc tiến hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) do trường đại học đóng vai trò chủ đạo, với sự tham gia của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu. Bộ trưởng Lee cho biết sẽ lựa chọn ra những nhân tài phát triển công nghệ thông tin (IT), lập các khóa đào tạo chuyên môn về bảo mật, sau đó bồi dưỡng họ thành những nhà phát triển bảo vệ thông tin tinh nhuệ nhất, còn gọi là “trường đào tạo hacker mũ trắng”. Ngoài ra, Chính phủ cam kết sẽ mở rộng cơ sở huấn luyện an ninh mạng theo mô hình thực chiến, hiện mới chỉ có một nơi là “Cụm bảo vệ thông tin Pangyo” (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

“Cụm bảo vệ thông tin Pangyo” được mở cửa vào cùng ngày là một không gian đầy đủ hạ tầng cần thiết, từ khu vực huấn luyện an ninh mạng mô hình thực chiến, khu vực đào tạo, không gian bồi dưỡng khởi nghiệp, thử nghiệm mạng internet vạn vật. Điều này cho thấy trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng thêm nhiều cơ sở tương tự khác trên cả nước.

Bối cảnh và ý nghĩa

An ninh mạng có tầm quan trọng to lớn đối với sức mạnh quân sự của một quốc gia trong thời đại ngày nay. Theo đó, các nước trên thế giới đều đang tích cực đầu tư để đẩy mạnh năng lực an ninh mạng. Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đang dốc toàn lực, coi việc nâng cao năng lực đối phó an ninh mạng quốc gia là một bài toán quan trọng trong công tác điều hành đất nước. Việc Tổng thống lần đầu tham dự lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ thông tin, cũng như tham dự buổi tọa đàm tổ chức sau đó, thăm khu đào tạo an ninh mạng, trực tiếp giám sát việc huấn luyện, đã thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc tăng cường năng lực an ninh mạng.

Hàn Quốc vốn có thế mạnh là một cường quốc công nghệ thông tin, nên người dân hoàn toàn có thể kỳ vọng Chính phủ sẽ có thể nâng cao hiệu quả năng lực an ninh mạng trong thời gian tới.