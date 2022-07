Twice công bố tracklist cho album mini thứ 11 “BETWEEN 1&2”

Công ty JYP Entertainment ngày 26/7 đã công bố tracklist của “BETWEEN 1&2”, album mini mới của nhóm nhạc nữ Twice.

Theo đó, album có tổng cộng 7 ca khúc, gồm bài hát chủ đề “Talk that Talk”, và các ca khúc “Queen of Hearts”, “Basics”, “Trouble”, “Brave”, “Gone”, “When We Were Kids”.

Đặc biệt, ca khúc chủ đề “Talk that Talk” dự kiến sẽ làm bùng nổ năng lượng của Twice, với sự tham gia sáng tác và sản xuất của “collapsedone” (tên thật là Lee Woo-min), người làm nên các bản hit của Twice từ trước đến nay, và sự tham gia viết lời của danke, nhóm sáng tác lời nổi tiếng trong làng nhạc K-pop.

Các thành viên của Twice cũng tham gia viết lời cho các ca khúc khác trong album lần này, tô đậm hơn nữa màu sắc âm nhạc riêng của nhóm. Trong đó, Chae-young viết lời cho ca khúc “Basics”, Ji-hyo viết lời và nhạc cho bài “Trouble”. Còn Da-hyun đã hoàn thành lời cho ca khúc “Gone” và “When We Were Kids”.

Gần đây, Twice đã tái ký hợp đồng với JYP, tiếp tục đồng hành cùng công ty trong tương lai. Twice ra mắt vào tháng 10 năm 2015, nhận được nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc trong nước, cũng như đạt được các thành tích đáng nể như lượng bán album tích lũy tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã vượt 10 triệu bản, sở hữu 20 MV đạt hơn 100 triệu lượt xem, là nhóm nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert với quy mô sân vận động lớn (stadium) tại Bắc Mỹ.

Album mini thứ 11 “BETWEEN 1&2” sẽ chính thức lên kệ vào lúc 1 giờ chiều ngày 26/8 (giờ miền Đông nước Mỹ).