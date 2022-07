Seventeen được đề cử ba hạng mục của Giải thưởng video âm nhạc MTV

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Ban tổ chức Giải thưởng video âm nhạc MTV 2022 (Mỹ) ngày 26/7 (giờ địa phương) đã công bố trên trang chủ và tài khoản mạng xã hội các hạng mục trao giải và danh sách đề cử. Trong đó, nhóm nhạc K-pop nam Seventeen được đề cử ở ba hạng mục.

Cụ thể, Seventeen được đề cử ở hạng mục “Nghệ sĩ mới xuất sắc” (Best New Artist”, hạng mục “Màn trình diễn PUSH của năm” (PUSH Performance Of The Year” cho ca khúc chủ đề “Rock with you” của album mini 9 “Attacca”, và hạng mục “MV ca khúc K-Pop hay nhất” cho ca khúc chủ đề “HOT” của album phòng thu đầy đủ thứ 4 “Face the Sun”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Seventeen được đề cử ở Giải thưởng video âm nhạc MTV, và là lần thứ ba được góp mặt trong danh sách đề cử của một giải thưởng âm nhạc tại xứ sở cờ hoa. Tại lễ giao Giải thưởng video âm nhạc MTV năm ngoái, ca khúc chủ đề “Ready to love” trong album mini 8 “Your Choice” của nhóm đã được đề cử ở hạng mục “MV ca khúc K-pop hay nhất”. Trước đó, nhóm cũng được đề cử ở hạng mục “Top nghệ sĩ nổi tiếng nhất mạng xã hội” của Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2021, một trong ba giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ.