Jung-kook của BTS xuất hiện trên bìa tạp chí Mỹ bên cạnh Elon Musk và Kim Kardashian

Thành viên Jung-kook của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã được giới thiệu là một thần tượng K-pop nổi tiếng nhất tại Mỹ trên cuốn tạp chí “The Netizens Report” số 7 năm 2022. Đáng chú ý, tờ tạp chí đã giới thiệu Jung-kook không phải với tư cách là thành viên của nhóm nhạc BTS.

Trên trang bìa của tạp chí, bên cạnh Jung-kook còn có sự góp mặt của Elon Musk, nhà điều hành hãng Tesla, cũng là người nằm trong Top 50 nhân vật nổi tiếng nhất tại Mỹ. Ngoài ra còn có nhân vật truyền hình nổi tiếng kiêm doanh nhân Kim Kardashian.

Tạp chí The Netizens Report cũng đã đăng tải bài viết trên trang chủ chính thức, giới thiệu Jung-kook chính là gương mặt và cái tên của làng nhạc K-pop nổi tiếng nhất tại Mỹ. Theo bài báo, thông thường Jung-kook sẽ là cái tên được người hâm mộ K-pop tại Mỹ nhắc đến đầu tiên khi được hỏi ai là thần tượng của họ. Thêm vào đó, Jung-kook cũng là cái tên xuất hiện hàng đầu trên các công cụ tìm kiếm như Google, Youtube. Jung-kook là thành viên được yêu thích nhất trong nhóm nhạc BTS, nhận được nhiều tình yêu đặc biệt từ người hâm mộ. Anh chàng ngoài ra còn được tờ tạp chí People bình chọn là “Gương mặt nam quốc tế gợi cảm nhất năm 2020” và trang Esquire tại Mỹ bầu chọn là “Nhân vật để lại nhiều thương nhớ nhất năm 2020”.

The Netizens Report cũng nêu các lý do khiến người hâm mộ yêu mến Jung-kook, đó là giọng hát, quyết tâm và nhiệt huyết hướng đến thành công hay gu thời trang.

Vào ngày 24/6 vừa qua, Jung-kook đã phát hành ca khúc “Left and Right” cùng với sự góp giọng của nam ca nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth. Ca khúc này đã 4 tuần liên tiếp lọt bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard, giúp Jung-kook trở thành ca sĩ K-pop đầu tiên được góp mặt trên bảng xếp hạng này trong thời gian lâu nhất. Bên cạnh đó, “Left and Right” cũng đã 4 tuần liên tiếp nằm trong bảng xếp hạng đĩa đơn của bảng xếp hạng chính thức The Official của Anh.