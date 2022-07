Lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc sau hai năm rưỡi

ⓒYONHAP News

Sau hai đợt nâng 0,75% lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ đã bị đảo ngược, lãi suất cơ bản của Mỹ đã cao hơn của Hàn Quốc. Điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Hàn Quốc, đặc biệt có ý kiến lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn khỏi thị trường trong nước.

FED nâng 0,75% lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ ngày 27/7 đã mở cuộc họp thường lệ của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), quyết định nâng 0,75% lãi suất cơ bản, từ mức 1,5-1,75% lên 2.25-2.5%.

Trong tháng trước, FED cũng đã nâng 0,75% lãi suất lần đầu tiên trong vòng 28 năm kể từ năm 1994. Với đợt nâng thêm 0,75% lãi suất lần này, FED đã có một nước đi mạnh mẽ chưa từng thấy, khi hai tháng liên tiếp nâng 0,75% lãi suất. Quyết định này được xuất phát từ nhận định rằng tình hình lạm phát tại Mỹ đang hết sức nghiêm trọng.

FED giải thích tình trạng lạm phát vẫn đang ở mức cao do sức ép toàn diện từ vấn đề chuỗi cung ứng, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, giá năng lượng và lương thực leo thang. Mặc dù các chỉ số tiêu dùng và sản xuất trì trệ, nhưng thị trường tuyển dụng lại vẫn duy trì được đà hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Chính các yếu tố này khiến FED quyết định nâng tiếp lãi suất. Trước đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng đã dự báo về việc tiếp tục nâng lãi suất nhằm đạt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cả năm ở ngưỡng 2%. Ngoài ra, Washington cũng đang tiến hành thu hẹp bản cân đối kế toán theo đúng kế hoạch đề ra, tiếp tục đường lối thắt chặt định lượng. Mặc dù việc nâng lãi suất đột ngột có thể gây ra suy thoái kinh tế, nhưng FED đang đặt ưu tiên hơn vào việc kiểm soát giá cả.

Đảo ngược lãi suất Hàn-Mỹ

Việc Cục Dự trữ liên bang nâng lãi suất khiến lãi suất cơ bản của Mỹ đã cao hơn lãi suất Hàn Quốc, hiện đang là 2,25%. Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/7 đã nâng mạnh 0,5% lãi suất. Biện pháp quyết liệt này của BOK mang tính chất đối phó chủ động với dự báo FED sẽ nâng lãi suất vào cuối tháng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng hai năm rưỡi kể từ tháng 2/2020, lãi suất của Mỹ vượt Hàn Quốc. Cú đảo ngược này sẽ tác động lớn tới kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính của Hàn Quốc. Đầu tư vào Mỹ được coi là tài sản an toàn, nhưng thông thường lợi nhuận đầu tư lại tương đối thấp. Tuy nhiên, nếu lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc thì tiền đầu tư vào Mỹ sẽ trở thành tài sản vừa an toàn vừa lợi nhuận cao, nên điều đương nhiên là dòng vốn sẽ có sự dịch chuyển. Theo đó, xét về lý thuyết thì khi xảy ra hiện tượng đảo ngược lãi suất, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lựa chọn rút vốn khỏi Hàn Quốc. Do vậy, lần này có ý kiến lo ngại rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm rút vốn khỏi thị trường cổ phiếu, trái phiếu Hàn Quốc.

Triển vọng

Mặc dù vậy, một số ý kiến lạc quan cho rằng không nên lo ngại quá mức, do việc Mỹ nâng lãi suất là điều nằm trong dự kiến, đã được phản ánh trước vào thị trường. Nếu lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc kéo dài trong một năm, hai năm thì dòng vốn sẽ dần rút khỏi Hàn Quốc, nhưng có vẻ như sự đảo ngược này sẽ không diễn ra trong thời gian lâu, nên sẽ chưa xảy ra cú sốc lớn nào ngay lập tức. Thêm vào đó, không có nhiều thị trường tài chính nào hấp dẫn như Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, xét về tính ổn định và lãi suất. Việc lãi suất Mỹ cao hơn Hàn Quốc có thể làm chậm phần nào dòng chảy vốn nước ngoài vào Hàn Quốc, nhưng dự kiến sẽ không xảy ra hiện tượng rút vốn ồ ạt.