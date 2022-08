Tomorrow X Together biểu diễn tại lễ hội âm nhạc “Lollapalooza” của Mỹ

ⓒ YONHAP News

Nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) ngày 30/7 (giờ địa phương) đã tham gia biểu diễn trên sân khấu “SOLANA X PERRY’S” của lễ hội âm nhạc quy mô lớn tại Mỹ mang tên “Lollapalooza”.

TXT là nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc này của Mỹ. Nhóm đã trình diễn liên tiếp hai ca khúc “Good Boy Gone Bad” và “Frost”, sau đó gửi lời chào tới khán giả bản xứ, bày tỏ lấy làm vui vì được kết thúc lịch trình chuyến công diễn qua 7 thành phố lớn của Mỹ tại sân khấu của lễ hội “Lollapalooza”. Tiếp đó, nhóm trình diễn ca khúc tiếng Anh “Magic” và các bài hát “Thursday’s Child Has Far To Go”, “Anti-Romantic”, “LO$ER=LO♡ER” và “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)”. Nhóm cũng thể hiện ca khúc “Valley of Lies” phát hành gần đây cùng với rapper người Mỹ Iann Dior.

Các màn biểu diễn đầy màu sắc và bùng nổ của Tomorrow X Together đã nhận được sự hưởng ứng và cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả. Kết màn, nhóm đã gửi lời chào tạm biệt và hy vọng sớm được gặp lại người hâm mộ Mỹ.

Lollapalooza là lễ hội âm nhạc quy mô lớn của Mỹ với lịch sử 30 năm, được tổ chức thường niên tại thành phố Chicago (bang Illinois). Lễ hội từng có sự tham gia biểu diễn của các ngôi sao nổi tiếng toàn cầu như Paul McCartney, Metallica, Coldplay. Lễ hội năm nay được diễn ra từ ngày 28/7 đến 31/7 (giờ địa phương).