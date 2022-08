Hẹn Hò Chốn Công Sở (Business Proposal)

Tên tiếng Hàn: 사내맞선

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Ahn Hyo-seop, Kim Se-jeong, Kim Min-gyu, Seol In-ah

Đạo diễn: Park Seon-ho

Kịch bản: Han Seol-hee, Hong Bo-hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 28/2/2022 ~ 5/4/2022

Số tập: 12

Giới Thiệu:

Bộ phim “Chuyện Tình Chốn Công Sở” kể về câu chuyện tình yêu công sở lãng mạn giữa một CEO đẹp trai tài năng và một cấp dưới giả dạng làm cô gái mà anh xem mắt.

Kang Tae-moo, diễn viên Ahn Hyo-seop

Kang Tae-moo, Giám đốc điều hành công ty GO Food, dường như là người đàn ông được sinh ra để trở nên hoàn hảo trong mọi thứ. Anh có ngoại hình chuẩn SM, phong cách tự do và độc đáo của YG và giọng hát gợi cảm nửa âm nửa khí của JYP nên đã nhận được lời mời thực tập của cả ba tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để Tae-moo trở thành người nổi tiếng khi mà anh chính là người kế nghiệp duy nhất của công ty GO Food. Khi nhìn thấy anh có cả sự hấp dẫn trời sinh, tài trí, năng lực và nỗ lực, mọi người không khỏi thốt lên rằng cuộc sống thật chẳng công bằng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard (Mỹ), Tae-moo đã đến công ty GO Food của ông nội để làm việc với tư cách là một nhân viên bình thường. Với những ý tưởng và tài năng của mình, các sản phẩm mà anh tạo ra đã trở thành hit lớn, thừa sức để có thể leo lên chiếc ghế giám đốc. Tuy nhiên, Tae-moo lại chọn ra làm việc ở chi nhánh nước ngoài, sau đó mới trở lại và ngồi vào vị trí CEO. Bận rộn là thế nhưng anh lại bị ông nội ép đi xem mắt. Thế nhưng cô gái mà anh gặp lại là một người phụ nữ có hành vi, ngoại hình và giọng điệu kỳ lạ ngoài dự đoán. Không những không ghét bỏ mà Tae-moo còn cảm thấy tò mò về cô. Anh cho rằng nếu mình kết hôn với người đầu tiên xem mắt thì sẽ không cần lãng phí thời gian gặp mặt các cô gái khác nữa.

Shin Ha-ri, diễn viên Kim Se-jeong

Shin Ha-ri là nhân viên Phòng phát triển thực phẩm đóng gói của công ty GO Food. Vì em trai và mẹ có ngoại hình quá nổi bật mà từ nhỏ Ha-ri chỉ được nhắc đến như cái bóng của hai người. Tuy nhiên, với tính cách tích cực giống bố, Ha-ri không quá quan tâm đến những lời của người ngoài và lớn lên trở thành một cô gái sôi nổi, không quan trọng ngoại hình. Cũng có lúc Ha-ri từng tỏa sáng, đó là trên sân khấu của lớp học diễn xuất hồi cấp ba, nơi cô đảm nhận nhiều vai chính trong các vở kịch và lay động người xem nhờ khả năng diễn xuất của mình. Thậm chí, có một công ty giải trí lớn đã tìm đến cô, nhưng sau đó lại từ bỏ vì khuôn mặt của Ha-ri quá bình thường.

Từ bỏ ước mơ diễn xuất, Ha-ri đã theo đuổi một lĩnh vực khác mà cô cũng có tài là nấu ăn. Ha-ri nhập học khoa Nấu ăn khách sạn và gặp Min-woo, người không coi cô là cái bóng của ai cả và luôn gọi chính tên của cô. Ha-ri muốn trở thành bông hoa của riêng Min-woo, người vốn không hề nhận ra tình cảm của cô. Vì anh mà cô đã cãi vã với chủ cửa hàng bên cạnh và phải đền tiền. Dù có người bạn thân Young-seo là con gái của một nhà tài phiệt nhưng Ha-ri không phải là loại người có thể trực tiếp mượn tiền bạn. Cô chỉ đành thay Young-seo đi xem mắt và coi đó như một công việc bán thời gian.

Cha Sung-hoon, diễn viên Kim Min-gyu

Cha Sung-hoon là thư ký riêng của giám đốc công ty GO Food Kang Tae-moo. Là một đứa trẻ mồ côi, anh lớn lên trong một trại trẻ do công ty GO Food tài trợ. Tuy bị cướp đi những gì bản thân đáng được hưởng nhưng Sung-hoon chưa bao giờ thất vọng, anh luôn đối xử tốt với mọi người, thân thiện, trung thành và giữ đúng giới hạn với Tae-moo. Nhờ thành tích học tập xuất sắc và nhân cách tốt, anh đã lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Kang Da-goo của Go Food và lớn lên như anh em ruột thịt bên cạnh Tae-moo. Ban đầu, anh cảm thấy khó khăn khi ở bên cạnh anh chàng Tae-moo lạnh lùng, và xa lạ với vị Chủ tịch Kang nhân từ, người luôn sẵn sàng cho anh mọi thứ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh Tae-moo đánh nhau với những kẻ coi thường anh, Sung-hoon đã quyết định coi Tae-moo như anh em ruột.

Sung-hoon nhận ra một người tưởng như vô cùng mạnh mẽ như Tae-moo thật ra cũng có lúc mềm yếu. Cho dù đã tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng và nhận được lời mời của một công ty nước ngoài lớn, Sung-hoon vẫn quyết định trở thành cánh tay đắc lực bảo vệ Tae-moo. Anh là người trợ lý hoàn hảo ở công ty nhưng trong cuộc sống thường ngày thì ngược lại. Không phải không biết làm mà là do Sung-hoon lười động tay vào việc nhà, kể cả nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Vì vậy, Tae-moo thường đến nhà Sung-hoon dọn dẹp và sắp xếp để giải tỏa căng thẳng.

Jin Young-seo, diễn viên Seol In-ah

Jin Young-seo là trưởng Nhóm kế hoạch marketing của Tập đoàn Marine, cũng là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn này và là bạn thân duy nhất của Ha-ri. Được nhiều chàng trai yêu thích vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách sôi nổi nhưng chưa có chàng trai nào thu hút được cô. Rút kinh nghiệm từ cuộc ly hôn của bố mẹ, Young-seo quyết tâm phải kết hôn với người cô yêu nên đã từ chối tất cả các cuộc xem mắt để chờ đợi tình yêu định mệnh. Trong một ngày mưa, cô vô tình gặp được chàng trai dễ mến như chó săn lông vàng Cha Sung-hoon và rơi vào lưới tình với anh.

Khi bước vào tuổi dậy thì, cuộc đời Young-seo rơi vào mông lung vì cuộc ly hôn của bố mẹ. Sau khi gây gổ với chị họ Jo Yoo-jung để ngăn chị bắt nạt bạn tại trường, Young-seo đã phải chuyển từ ngôi trường danh tiếng chỉ toàn các học sinh thuộc top 1% giới thượng lưu để đến học tại một ngôi trường bình thường. Ủ rũ trên đường đến trường vào ngày học đầu tiên, Young-seo đã có một tràng cười lớn khi chứng kiến một cô bạn rơi xuống mái ô tô nhà mình. Gặp lại cô bạn đó tại lớp học với bảng tên Ha-ri trên ngực, Young-seo có cảm giác mình sẽ trở thành bạn thân nhất của cô bạn này. Và điều Young-seo cảm nhận cuối cùng cũng trở thành hiện thực.