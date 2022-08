MV ca khúc tiếng Anh đầu tiên của Twice chạm mốc 300 triệu lượt xem

ⓒ JYP Entertainment

Tính đến 9 giờ 45 phút sáng ngày 10/8 (giờ Hàn Quốc), MV ca khúc tiếng Anh đầu tiên của nhóm nữ Twice phát hành ngày 1/10 năm ngoái mang tên “The Feels” đã chạm mốc 300 triệu lượt view trên kênh Youtube.

Như vậy, cho tới thời điểm hiện tại, Twice đã bỏ túi được tổng cộng 20 MV có trăm triệu lượt xem, trong đó có 15 MV có hơn 300 triệu lượt view, gồm MV ca khúc debut “Like OOH-AHH”, “CHEER UP”, “TT”, “LIKEY”, “What is Love?”, “Heart Shaker”, “FANCY”, “Feel Special”, “YES or YES”, “I CAN’T STOP ME”, “Dance The Night Away”, “MORE & MORE”, “KNOCK KNOCK”, “SIGNAL” và “The Feels”. Ngoài ra, Twice cũng tự phá vỡ kỷ lục của mình khi là nhóm nhạc nữ có nhiều MV đạt hơn 300 triệu lượt xem nhất trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, MV ca khúc chủ đề “POP” của album mini đầu tiên của thành viên Na-yeon phát hành ngày 24/6 vừa qua cũng đã đạt 100 triệu lượt xem tính đến sáng cùng ngày.

“The Feels” là ca khúc mang giai điệu disco vui nhộn khiến người nghe phải nhún nhảy, với lời ca chứa đựng cảm giác bối rối khi gặp tiếng sét ái tình. Đây là ca khúc tiếng Anh đầu tiên của Twice sau 6 năm ra mắt. “The Feels” đã lọt vào bảng xếp hạng “Hot 100” của Billboard (Mỹ) ở vị trí thứ 83 vào ngày 16/10 năm ngoái (giờ địa phương), trở thành cái tên duy nhất trong số các nhóm nhạc K-pop nữ góp mặt trên bảng xếp hạng này năm 2021.

Twice sẽ chính thức comeback vào lúc 1 giờ chiều ngày 26/8 tới (giờ Hàn Quốc) với album mini “BETWEEN 1&2” cùng ca khúc chủ đề “Talk that Talk”.