Seventeen khởi động tour diễn Bắc Mỹ tại Vancouver

Nhóm nhạc nam 13 thành viên Seventeen ngày 10/8 (giờ địa phương) đã bắt đầu chuyến lưu diễn ở khu vực Bắc Mỹ với buổi diễn đầu tiên tại sân vận động Rogers Arena ở Vancouver, Canada.

Chuyến công diễn thế giới lần này của Seventeen mang tên “BE THE SUN” được diễn ra sau hai năm kể từ tour diễn “ODE TO YOU” năm 2019. Nhóm sẽ trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ ở 12 thành phố lớn của Mỹ và Canada.

Tại buổi diễn ở Vancouver, Seventeen đã bùng nổ trên sân khấu với những bản hit, mở màn là “HOT”, “March”, “HIT”, “Rock with you”. Tiếp đó, hai thành viên Joshua và Vernon đã song ca bản “2 MINUS 1”. Các nhóm nhỏ cũng có những màn trình diễn ấn tượng, như nhóm nhảy thể hiện bài “MOONWAKER” và “Wave”, nhóm vocal trình diễn “Come to me” và “Imperfect love”, nhóm Hip-hop thể hiện “GAM3 BO1” và “Back it up”. Nhóm cũng mang đến sân khấu những ca khúc nhiều thể loại đa dạng như “Left & Right”, “Very Nice”, “Shadow”, “Crush”. Cuối cùng, Seventeen gửi tặng người hâm mộ thêm hai ca khúc mới là “_WORLD” và “Darl+ing”, cùng “Our Dawn Is Hotter Than Day”, “Snap Shoot”.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ bản xứ vì đã chờ đợi nhóm trong thời gian dài vừa qua, và bày tỏ hạnh phúc vì có được cùng fan tạo ra những ký ức ấm áp.

Seventeen sẽ tiếp tục tour diễn của mình tại Seattle (12/8), Auckland (14/8), Los Angeles (17/8), Houston (20/8), Fort Worth (23/8), Chicago (25/8), Washington (28/8), Atlanta (39/8), San Diego (1/9), Toronto (3/9) và New York (6/9).