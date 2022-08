BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có hơn 10 ca khúc lọt “Hot 100” của Billboard

ⓒ Big Hit Music

Theo bảng xếp hạng công bố ngày 16/8 (giờ địa phương) của Billboard, album tuyển tập “Proof” của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tăng ba bậc so với tuần trước lên xếp thứ 59 của “Billboard 200”, bảng xếp hạng chính của Billboard. Đây là tuần thứ 9 liên tiếp, “Proof” trụ bảng xếp hạng này.

Ngoài ra, “Proof” còn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng “World Albums” và thứ 44 trên “Top Current Albums” và thứ 67 trên “Top Album Sales”.

Thành quả này đạt được bất chấp BTS đã ngừng hoạt động nhóm, tập trung vào hoạt động của từng thành viên. Các thành viên Ji-min, V và Jung-kook ngày 5/8 vừa qua đã phát hành ca khúc hợp tác với nhà sản xuất Benny Blanco và Snoop Dogg mang tên “Bad Decision, và ca khúc cũng đã lọt vào Top 10 của “Hot 100” trong tuần đầu phát hành. Billboard cho biết, BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có hơn 10 ca khúc từng góp mặt trong bảng xếp hạng “Hot 100”.

“Bad Dicision” đã đứng thứ nhất “Digital Song Sales”, lần lượt xếp thứ 6 và 7 trên “Global 200” và “Billboard Global” (không gồm Mỹ), đứng thứ 10 “Lyric Find Global”, thứ 28 “Steaming Song”.

Mặt khác, ca khúc “Left and Right” do Jung-kook và Charlie Puth hợp tác phát hành cũng đã tăng 9 bậc so với tuần trước, lên xếp thứ 48 bảng xếp hạng “Hot 100” trong tuần này. Ca khúc cũng xếp thứ 34 trên “Digital Song Sales” và thứ 37 “Canada Hot 100”.